'Road to Recovery' lleva años ayudando a los palestinos a acudir a las citas hospitalarias a través de la frontera con Israel, pero el atentado de Hamás del 7 de octubre ha dificultado mucho el trabajo de sus voluntarios.

En 1993, el hermano de Yuval Roth fue asesinado por Hamás. Pero en lugar de considerar peligrosos a los palestinos, se unió a 'The Parents Circle-Families Forum', un grupo que reúne a israelíes y palestinos que han perdido familiares en el conflicto palestino-israelí.

Cuando llegó 2006, un miembro palestino de ese foro acudió a Roth, pidiéndole ayuda para trasladar a un familiar enfermo al hospital Rambam de la ciudad israelí de Haifa. Durante años, los ciudadanos palestinos sólo han sido admitidos en Israel en casos humanitarios excepcionales. Y varios israelíes querían que viajar fuera de los territorios palestinos fuera menos difícil para los afectados por circunstancias personales extremas.

Roth aceptó llevar a ese palestino a la cita y empezó a reclutar a algunos de sus amigos para que también le ayudaran. Pronto recibió una donación del cantautor Leonard Cohen.

Yuval Roth, pictured in 2009 Road to Recovery

Reforzado por el apoyo, Roth decidió convertir su colectivo de voluntarios en una organización sin ánimo de lucro, así fue como 'Road to Recovery' (Camino a la Recuperación en español) se fundó oficialmente en 2010. En 2018, el grupo contaba con casi 2.000 voluntarios. En total, solo ese año realizaron más de 20.000 viajes de pacientes para quienes necesitaban desde diálisis hasta trasplantes de órganos. Roth dice que ve su trabajo como un acto de reconciliación en honor a su hermano.

El ataque de Hamás el 7 de octubre lo cambió todo

Pero desde el ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre, en el que murieron unas 1.200 personas, todo ha cambiado. Cuatro voluntarios de Camino a la Recuperación murieron en el ataque; otros dos, Oded Lifschitz, de 83 años, y Chaim Peri, de 79, siguen secuestrados en Gaza.

Yael Noy, CEO de 'Road to Recovery', en Israel Road to Recovery

El bombardeo y la invasión israelí de la Franja de Gaza, una acción que se ha cobrado más de 20.000 vidas, significa que 'Road to Recovery' ya no puede ayudar a las personas que viven allí.

Yael Noy, directora ejecutiva de la organización benéfica, afirma que, a pesar de las limitaciones, 'Road to Recovery' aún puede continuar en Cisjordania, pero ahora hay menos puestos de control abiertos. En la actualidad, los voluntarios trasladan diariamente a unas 140 personas a hospitales israelíes.

Aunque el número ha disminuido -los trabajadores del centro coordinador de Noy eran 17 antes de la guerra y ahora son sólo, dice, "8 ó 9"-, muchos israelíes siguen dispuestos a ayudar a los que están al otro lado de la frontera.

"Todo cambió en Israel el 7 de octubre", explica Noy a 'Euronews'. "Pero, a partir del 8 de octubre, nuestra organización siguió haciendo lo que hacemos", añade.

Algunos voluntarios fueron asesinados y tenemos algunos que permanecen secuestrados. En las dos primeras semanas nos quedamos conmocionados y nos resultó difícil hablar con nuestros colegas o con los palestinos, pero todo el tiempo seguimos haciendo lo que estamos haciendo para ayudar. No paramos ni un momento Yael Noy

Noy explica que, ahora que el conflicto está más asentado, recibe a diario llamadas de israelíes que quieren colaborar con los esfuerzos de la organización benéfica. A pesar del dolor y el sufrimiento, estas personas ven a los palestinos necesitados como seres humanos, y entienden que no todos están afiliados a Hamás.

Pero no todos piensan así. "Muchos israelíes piensan que toda la gente de Gaza es de Hamás, desde un niño pequeño hasta una anciana", dice Noy, "y dicen que es tiempo de guerra: somos enemigos, no podemos ayudar al enemigo ahora. Pero en ambos bandos hay gente buena y gente mala".

Aunque Noy afirma que ella y sus voluntarios rara vez se sienten en peligro, cuenta a 'Euronews' que teme que llegue el día en que se enfrenten a la agresión de personas contrarias a su trabajo. Aún no hemos llegado a ese punto", dice, "pero puede que sí".

Un palestino viaja con su hija a una cita médica en Israel. Road to Recovery

"Después de hablar con la prensa al principio de la guerra, recibí algunas llamadas de números bloqueados. Me decían palabras muy feas y me contaban las cosas violentas que querían hacerme. Algunas personas se quedarían en casa después de un incidente así, porque sería más fácil, pero yo no puedo".Noy vive ahora en el norte de Israel, cerca de Líbano, pero creció en un kibbutz. Sus padres vivían en el kibbutz Alumim, una de las comunidades atacadas por Hamás, y ahora están desplazados.

Para hacer el conflicto aún más personal, dos sobrinos de Noy han estado luchando en Gaza como parte de la respuesta de Israel a los ataques de octubre.

No sé cuándo llegará la paz, pero espero que sea pronto porque la situación no puede empeorar. Deberíamos mantenernos optimistas. No puedo hacer eso todo el tiempo, pero lo estoy haciendo lo mejor que puedo Yael Noy

Para muchos en Israel, la difícil situación de los habitantes de Gaza es bastante ajena

Los medios de comunicación locales, explica Noy a 'Euronews', rara vez cubren los miles de muertos y la falta de alimentos, electricidad y agua que padecen millones de palestinos. "Tienen que abrir los ojos y escuchar. La mayoría no sabe nada de esto. Incluso los que sí lo saben no quieren hablar de ello aquí".

Yuval Roth, fundador de la ONG, lleva a un palestino a una cita médica. Road to Recovery

'Road to Recovery' no recibe financiación gubernamental, y el volumen de donaciones de israelíes ha descendido desde que comenzó el conflicto. Sin embargo, Noy se las arregla de algún modo para mantener la fe, aunque su organización benéfica siga enfadada con el Primer Ministro Benjamin Netanyahu y su gabinete.

"No soy política. No sé lo que puede hacer el gobierno. Pero sé lo que necesita mi organización. Estamos sosteniendo una pequeña vela de luz en esta terrible zona y sólo necesitamos el apoyo del mundo", afirma. "Necesitamos el apoyo de todo el mundo, porque, en Israel, nadie nos apoyará ahora".