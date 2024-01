Por Apostolos Staikos

Desde hace años, el matrimonio civil ha sido una de las principales demandas de la comunidad LGBTQI+ de Grecia.

El primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, ha anunciado que su Gobierno llevará al Parlamento un proyecto de ley sobre el matrimonio igualitario. Con esta propuesta, las parejas homosexuales podrán adoptar niños que se encuentran en instituciones. Sin embargo, la ley no contempla la posibilidad de que tengan hijos mediante la maternidad subrogada.

El abogado Vassilis Sotiropoulos representa a muchas parejas homosexuales que tienen (o quieren tener) un hijo. Según explicó Sotiropoulos, el proyecto de ley supone un gran paso para los derechos de las personas LGBT+.

"Hay muchas parejas LGBT+ con hijos que estaban esperando esta ley. El reconocimiento de su relación ofrece protección jurídica a los hijos, ya que ambos cónyuges serán reconocidos como sus tutores legales", explicó el abogado y añadió que "es algo que atañe a los derechos humanos y especialmente a los derechos de los niños que siguen siendo prácticamente invisibles".

Una de las principales demandas

Stella Biella es maestra en un jardín de infantes y madre de dos hijos adolescentes. También es la directora de "Rainbow Families Greece", una ONG dirigida a padres LGBTQI+ y a todos los LGBTQI+ que deseen ser padres o que quieran defender su derecho a la paternidad.

Según Biella, la nueva ley ofrece protección a los niños. "Imagínate ahora que no puedes recoger a tu hijo del colegio, ya que sólo uno (el cónyuge) es considerado padre. No puedes acompañarle al hospital, no puedes viajar con él... A partir de ahora, la relación con nuestros hijos será reconocida por la ley", dijo.

Biella añadió que "es de vital importancia" ya que, hasta ahora, sus hijos han sido "víctimas de discriminación" sólo por el hecho de que sus padres pertenezcan a la comunidad LGBTQI+.

Según fuentes gubernamentales, la ley llegará al Parlamento para votación a finales de febrero.

"La sociedad no está preparada"

"La sociedad no está preparada", esta siempre ha sido la respuesta de los gobiernos griegos en los debates públicos sobre la igualdad matrimonial.

El proyecto de ley ya ha generado críticas, sobre todo de la Iglesia Ortodoxa, que ya ha declarado su firme oposición a la propuesta. Por otra parte, varios diputados de partidos de derecha y centroderecha han anunciado que no votarán a favor de la propuesta.