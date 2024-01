Por Euronews con AP

Los medios de comunicación estatales sirios y un medio iraní informaron de que la persona muerta era probablemente un miembro de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria.

PUBLICIDAD

Un ataque israelí sobre Damasco, la capital siria, destruyó el sábado un edificio utilizado por la Guardia Revolucionaria paramilitar iraní, matando a un comandante y a uno de sus ayudantes, según informaciones de medios de comunicación estatales sirios y un medio de comunicación iraní.

La 'Red de Noticias Estudiantiles de Irán', un medio de línea dura cercano a la rama Basij de la Guardia, compuesta exclusivamente por voluntarios, dijo que los hombres eran miembros de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria. Un observatorio de guerra de la oposición, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, dijo que al menos cinco personas murieron en el ataque con misiles que impactó mientras funcionarios de grupos respaldados por Irán celebraban una reunión.

El ataque israelí se produjo cerca de las embajadas de Venezuela y Sudáfrica

La televisión estatal siria informó de que la "agresión israelí" tuvo como objetivo un edificio residencial en el barrio de Mazzeh, en el oeste de Damasco, fuertemente vigilado y sede de varias misiones diplomáticas. El ataque se produjo cerca de las embajadas de Venezuela y Sudáfrica.

Un funcionario con conocimiento de la situación dijo que el edificio era utilizado por funcionarios de la Guardia Revolucionaria, añadiendo que los "misiles israelíes" destruyeron todo el edificio y que 10 personas murieron o resultaron heridas. El funcionario pertenece a un grupo respaldado por Irán, pero pidió que no se utilizara su nombre ni su afiliación porque no estaba autorizado a hablar públicamente sobre asuntos de seguridad.

Las fuerzas de seguridad se desplegaron alrededor del edificio de cuatro plantas destruido mientras se veían ambulancias y camiones de bomberos en la zona. Se buscaba a personas atrapadas bajo los escombros. También se rompieron ventanas de edificios cercanos. Un tendero cercano al lugar del atentado dijo que había oído cinco explosiones consecutivas sobre las 10:15, y añadió que más tarde vio cómo se llevaban los cadáveres de un hombre y una mujer, así como a tres personas heridas.

"La tienda tembló. Me quedé dentro unos segundos, luego salí y vi el humo que salía de detrás de la mezquita", dijo a The Associated Press el hombre, que pidió que no se utilizara su nombre por motivos de seguridad. El ataque se produjo en medio de un aumento de las tensiones en la región, mientras Israel sigue adelante con su ofensiva en Gaza. El asalto israelí, una de las campañas militares más mortíferas y destructivas de la historia reciente, ha matado a casi 25.000 palestinos, según las autoridades sanitarias de Gaza (controladas por Hamás), ha causado una destrucción generalizada y ha desarraigado de sus hogares a más del 80% de los 2,3 millones de habitantes del territorio.

El mes pasado, un ataque aéreo israelí contra un suburbio de Damasco causó la muerte del general iraní Seyed Razi Mousavi, antiguo asesor de la Guardia Revolucionaria paramilitar iraní en Siria. En los últimos años, Israel también ha atacado a agentes palestinos y libaneses en Siria. Funcionarios iraníes y sirios reconocen desde hace tiempo que Irán tiene asesores y expertos militares en Siria, pero niegan que haya tropas terrestres. Miles de combatientes de grupos apoyados por Irán participaron en el conflicto sirio que comenzó en marzo de 2011, ayudando a inclinar la balanza de poder a favor del presidente Bashar Assad.

Israel ha llevado a cabo cientos de ataques contra objetivos dentro de las zonas controladas por el gobierno de Siria

Israel rara vez reconoce sus acciones en Siria, pero ha dicho que ataca bases de grupos militantes aliados de Irán, como la libanesa Hezbolá, que ha enviado miles de combatientes para apoyar a las fuerzas del presidente sirio Bashar Assad. A principios de este mes, un ataque supuestamente israelí mató al alto comandante de Hamás Saleh Arouri en Beirut.

En las últimas semanas se han disparado cohetes desde Siria contra el norte de Israel y los Altos del Golán, ocupados por Israel, lo que ha agravado las tensiones a lo largo de la frontera entre Líbano e Israel y los ataques a buques en el mar Rojo por parte de los rebeldes Houthi de Yemen, respaldados por Irán.