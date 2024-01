Por Euronews con AP

Los ataques entre rusos y ucranianos no cesan. El OIEA advirtió de que la presencia de minas en la zona de seguridad de la central de Zaporiyia es "incompatible" con las normas de seguridad. Le preocupa la posibilidad de que la guerra provoque una fuga de radiación de la instalación.

Durante la noche del sábado se registraron varias explosiones en las regiones del suroeste de Rusia. En la región de Kursk, las autoridades locales afirman que el edificio de una escuela resultó dañado "tras un bombardeo de la parte ucraniana".

Más tarde, el gobernador de la región informó de que una subestación eléctrica había resultado dañada tras otro ataque por parte de Ucrania, que dejó sin electricidad a varios pueblos y provocó una descarga hidráulica en las tuberías de agua caliente alimentadas por la subestación, lo que a su vez dejó sin calefacción a 17 edificios de la ciudad de Zheleznogorsk. También se oyeron y vieron explosiones en la ciudad industrial de Tula, a unos 180 km al sur de Moscú.

Medios rusos informaron de que varios drones ucranianos fueron derribados sobre las regiones de Kursk y Smolensk

A su vez, los medios de comunicación ucranianos informan de una serie de bombardeos rusos en varias regiones, una persona resultó herida tras el bombardeo masivo de Hulyaipole (Zaporiyia), donde varios edificios resultaron dañados. Sólo en la región de Sumy se registraron 37 bombardeos el sábado.

Al mismo tiempo, los ataques rusos contra las infraestructuras este invierno no han sido tan dañinos como hace un año. El ministro ucraniano de Energía, Herman Haluschenko, informó el sábado de que el sistema de la red eléctrica del país "se mantiene en su integridad" y dispone de todos los recursos necesarios para vivir hasta el final del periodo frío sin apagones.

Ucrania sigue necesitando ayuda del exterior

No obstante, Ucrania sigue necesitando ayuda exterior; los expertos de la Casa Blanca afirman que Ucrania podría perder la guerra en cuestión de meses, si no de semanas, si EE.UU. no encuentra la forma de reanudar su ayuda. Los medios de comunicación estadounidenses citan fuentes anónimas que afirman que los ayudantes de Biden se lo dijeron "por error" a un legislador en una reunión a puerta cerrada que tuvo lugar este miércoles.

Zelenski califica de "muy peligrosa" la retórica de Trump sobre la guerra de Ucrania con Rusia

Las preocupaciones están relacionadas con un posible regreso de Donald Trump, que confirmó sonoramente sus posibilidades tras ganar los caucus en Iowa. Trump ha afirmado que es capaz de detener la guerra.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, había invitado al empresario y político estadounidense a Kiev para escuchar de su boca su plan: "Si puede detener la guerra durante 24 horas, creo que bastará con que venga", sugirió Zelenski. El líder ucraniano subrayó, sin embargo, que ve peligroso el (supuesto) plan de Trump, porque "tomará decisiones por su cuenta sin contar con nosotros".

El líder ucraniano también compartió su preocupación por el hecho de que Estados Unidos adoptara medidas unilaterales que no tuvieran en cuenta la perspectiva de Ucrania, y señaló la escasez de detalles en torno al "plan de paz" de Trump. Explicó que "incluso si su idea (para poner fin a la guerra) -que nadie ha oído todavía- no funciona para nosotros, para nuestro pueblo, él hará cualquier cosa para poner en práctica su idea de todos modos. Y esto me preocupa un poco".

Trump ha insistido repetidamente en que está bien posicionado para negociar el fin de la guerra que se ha prolongado durante casi dos años, diciendo que tiene una buena relación tanto con los líderes rusos como con los ucranianos. A lo largo de su carrera política, ha elogiado con frecuencia al presidente ruso Vladimir Putin, incluso tras la invasión de Ucrania por Moscú en febrero de 2022.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos impugnó a Trump cuando era presidente, alegando que presionó a Zelenski para llevar a cabo una investigación por motivos políticos que podría perjudicar las posibilidades de Joe Biden de ganar las elecciones presidenciales de 2020 mientras retenía 400 millones de dólares (366 millones de euros) en ayuda militar que el Congreso aprobó para ayudar a Ucrania a enfrentarse a los separatistas respaldados por Rusia en el este del país.

Denuncian minas alrededor de la central nuclear de Zaporiyia

En otros lugares, el jefe del organismo de control atómico de la ONU advirtió el sábado de que se habían vuelto a plantar minas alrededor de la central nuclear de Zaporiyia, la más grande de Europa ocupada por Rusia, apenas unos meses después de que un equipo de inspectores internacionales informara de su retirada.

El jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, advirtió de que la presencia de minas en la zona de seguridad de la central, entre las vallas interior y exterior, es "incompatible" con las normas de seguridad del organismo, según un comunicado publicado en la página web de la organización. El comunicado añade que un equipo del OIEA enviado para supervisar la seguridad de la central ya había identificado minas en el mismo lugar, pero que éstas fueron retiradas el pasado mes de noviembre.

El sábado, el director de la empresa nuclear estatal ucraniana calificó la supuesta colocación de minas de "otro crimen" por parte de las fuerzas rusas que ocupan la central desde las primeras semanas de la guerra. En una actualización de Telegram, Petro Kotin de Energoatom dijo que la situación en la planta "seguirá siendo frágil y peligrosa mientras los rusos permanezcan allí".

El OIEA ha expresado en repetidas ocasiones su preocupación por la posibilidad de que la guerra provoque una fuga de radiación de la instalación, que es una de las 10 mayores centrales nucleares del mundo. Los seis reactores de la central llevan meses apagados, pero sigue necesitando energía y personal cualificado para hacer funcionar los cruciales sistemas de refrigeración y otros dispositivos de seguridad.