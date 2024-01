Por Euronews

Los niveles de contaminación en Lahore, una de las ciudades más pobladas de Pakistán, son motivo de gran preocupación. Según los expertos, serían necesarias intervenciones en colaboración con la India, pero las relaciones conflictivas entre ambos países no lo permiten.

La contaminación es tal que no es posible verse el brazo si se extiende en Lahore, una de las ciudades más grandes de Pakistán. A principios de esta semana, el índice de calidad del aire superó el valor de 222, lo que significa que es 22,2 veces peor que la directriz de calidad del aire de la OMS.

¿Por qué Lahore es la ciudad más contaminada del país?

Lahore está situada en lo que se conoce como "vertedero de aire": es una zona densamente poblada y densamente industrializada, de la que, debido a las condiciones naturales, el aire contaminado no puede diluirse, aunque es ahora cuando vive uno de los peores episodios en años. Las autoridades se han quedado sin medios para aliviar la situación. En diciembre incluso intentaron lanzar lluvias artificiales, por primera vez en la historia de Pakistán, pero no tuvo ningún efecto significativo.

Llamamientos de la población de cara a las elecciones

El ambiente tóxico ha enfermado a decenas de miles de personas en los últimos meses. Incluso se han llegado a cancelar vuelos. A dos semanas de las elecciones generales de Pakistán, previstas para el 8 de febrero, los ciudadanos están pidiendo a los políticos que hagan algo. Sin embargo, los votantes no pueden dejar de notar que sólo unos pocos políticos con buenas perspectivas prometen inversiones en clima y ecología.

El papel de la India en la contaminación en Pakistán

Los expertos también sostienen que sólo la cooperación internacional con la vecina India podría tener un efecto real, ya que dos países densamente poblados "intercambian" la contaminación del aire. Pero teniendo en cuenta las relaciones bilaterales, esto difícilmente es posible.