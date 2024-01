Por RTVE

El asesinato de tres personas en Madrid víctimas de un fraude amoroso online supuestamente a manos de un prestamista muestra la cara más cruenta del timo de las ‘cartas nigerianas’ que afecta cada año a decenas de miles de personas en el mundo.

La policía española halló el pasado 18 de enero los cadáveres de tres hermanos, dos mujeres y un hombre de entre 72 y 79, en su domicilio de Morata de Tajuña, a las afueras de Madrid. Aparecieron en el vestíbulo del domicilio parcialmente quemados y con signos de violencia después de que los vecinos adviertieran de su ausencia durante días.

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de origen pakistaní de 42 años como supuesto autor del crimen, que acabó con la vida de los tres ancianos al ser incapaz de cobrar una deuda de 60.000 euros.

Según ha trascendido de la investigación, las hermanas eran víctimas desde hace años de un fraude amoroso y habían pedido prestadas importantes cantidades de dinero para entregar a los defraudadores, que se habían pasar por dos soldados estadounidenses destinados en Afganistán.

Amelia y Ángeles Gutiérrez Ayuso entablaron una relación amorosa a través de internet con los defraudadores que les prometían reunirse supuestamente con ellas una vez que pudieran salir de Afganistán. Para ello, solicitaban su ayuda económica para gestionar el cobro de una herencia millonaria en EEUU.

Los hermanos de Morata de Tajuña fueron víctimas del ciberfraude más común en Europajunto al robo en pasarelas de pago online, según Europol. El crímen de Morata de Tajuña es sólo la muestra más cruenta de un fraude que afecta a decenas de miles de personas en todo el mundo y que acarrea graves consecuencias económicas, personales y psicológicas para las víctimas.

Dicen que necesitan dinero para necesidades básicas, como por ejemplo en mi caso para luz y agua. ¿Cómo puedes negarle a alguien luz y agua en su piso? Geni Domínguez Víctima de estafa amorosa

La Policía española ha alertado del aumento de casos de este tipo de fraudes, también en España. "Dicen que necesitan dinero para necesidades básicas, como por ejemplo en mi caso para luz y agua. ¿Cómo puedes negarle a alguien luz y agua en su piso? Al final, acabas aceptando", explica Geni Domínguez, una de las víctimas que ha denunciado en España.

¿Qué son las ‘Cartas Nigerianas’?

Conocido como el “Romance scam’ o timo de las ‘cartas nigerianas’ debido a que la gran mayoría de las organizaciones cuentan con lazos en el país africano, el fraude comienza a través del contacto con las víctimas principalmente a través de redes sociales y aplicaciones de citas.

“Los estafadores a menudo se hacen pasar por personas reales que viven en países afectados por conflictos o zonas remotas, utilizando imágenes que encuentran y manipulan en internet”, explica Europol en su informe La otra cara de la moneda, de 2023.

“El modus operandi implica ir ganando gradualmente la confianza de las víctimas. Una vez que las víctimas están enganchadas, los estafadores comienzan a obtener información personal y financiera, o a realizar solicitudes urgentes de dinero utilizando diversos pretextos, como la necesidad de comprar billetes de avión, regalos, anticipos de envío de paquetes, gastos médicos, reparaciones de automóviles, préstamos, documentos de viaje, visas, etc.”

“Ya saben mucho de la víctima de antemano, por lo que encajan y se involucran muy bien”, explica Jorge Jiménez, Psicólogo criminalista.

Los estafadores suelen solicitar transferencias de dinero a terceros países, o mediante una tarjeta regalo o una tarjeta prepago. Este tipo de fraude puede durar meses o incluso años y generar importantes beneficios ilícitos.

“Después del fraude romántico -apunta Europol-, los estafadores suelen regresar a las mismas víctimas con otros fraudes; fraude de inversión y comercio electrónico o incluso se les induce a cometer fraudes en su nombre”.

¿Cuántas víctimas hay en el mundo?

Es difícil precisar cuántas personas son víctimas cada año de esta estafa, puesto que muchos de los afectados al saberse engañados se resisten a denunciar por vergüenza o desconocimiento. Un estudio realizado por la firma Cybsafe revela que casi la mitad de los afectados no acuden a las autoridades.

Datos parciales, sin embargo, revelan el gran alcance -y el negocio multimillonario- de este tipo de actividades ilícitas.

Según un estudio realizado por el Banco Santander en el Reino Unido, tres de cada diez británicos han sido blanco en alguna ocasión de este tipo de estafa. La Oficina Nacional de Inteligencia contra el Fraude (NFIB, por sus siglas en inglés) recibió 8,036 denuncias de fraude romántico, con una pérdida total superior a 92 millones de libras (107,5 millones de euros), según datos recientes. La pérdida promedio por víctima fue de 11,500 libras (13.400 euros).

“Es fundamental que se almacenen todas las pruebas, los perfiles que esta persona ha utilizado en las solicitudes” Selva Orejón Perito judicial

El número de personas que se convirtieron en víctimas de estafas románticas ha aumentado además en más del 30% el año pasado en este mismo país europeo, según datos recientes del Lloyds Bank.

“Es fundamental que se almacenen todas las pruebas y los perfiles que esta persona ha utilizado en las solicitudes”, explica Selva Orejón, perito judicial en España.

En EEUU, por su parte, se denunciaron 56.000 casos en el año 2021, seis veces más que en 2017, con unos beneficios económicos para los criminales superiores a los 500 millones de euros. Según estos datos de la Comisión Federal de Comercio americana, el volumen de negocio derivado de esta actividad ilícita ha aumentado un 80% en los cinco años analizados.

¿Quiénes son las víctimas del ‘Love scam’?

El perfil de las personas que acaban por caer en la trampa de los fraudes amorosos suele asociarse con mujeres mayores de 65 años. Sin embargo, los datos recabados por Lloyds Bank en el Reino Unido revelan que el año pasado los hombres representaron el 53% de todos los casos reportados. Esto supone un aumento considerable desde 2021, cuando solo representaban el 39% de los casos.

Las personas de entre 65 y 74 años son las más propensas a ser engañadas para enviar dinero a un estafador que se hace pasar por un amante, con un aumento de casi el 75% respecto al año anterior, añade el informe de Lloyds Bank.

Sin embargo, todas las generaciones pueden ser víctimas de este tipo de fraude; y muchos de ellos tienen además un buen uso de las herramientas digitales. Según el estudio de Cybsafe, las generaciones más jóvenes, Generación Z y Millennials, muestran tasas más altas de victimización cuando se trata de timos amorosos, un 15 y un 18% respectivamente, frente a un 4% de baby boomers.

El fraude amoroso de las cartas nigerianas no sólo acarrea consecuencias económicas, sino también secuelas psicológicas. “Pensar que has depositado toda tu confianza en una persona a la que has dejado entrar en tu casa, que es lo más íntimo que tenemos, que le has contado mil cosas de tu vida, de tu estado emocional y todo eso, es horroroso”, relata Geni Domínguez, que lanza un mensaje a otras personas que estén en su situación.

“Yo le diría que denuncie y que busque ayuda, pero principalmente que denuncie”, concluye Domínguez.