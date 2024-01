Las dos victorias de Trump aumentan la presión sobre Nikki Haley

Charles Krupa/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Nikki Haley - Derechos de autor Charles Krupa/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Nikki Haley - Derechos de autor Charles Krupa/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Por Philip Crowther

Nikki Haley, ex embajadora de la ONU, mantiene su desafío a Donald en la carrera presidencial. Aunque promete competir en Carolina del Sur, la presión crece para que abandone. New Hampshire no le dio la esperada victoria en la primaria republicana.