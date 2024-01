Por euronews

El Reino Unido prohibirá la venta de cigarrillos electrónicos desechables por el poder aductivo de la nicotina.

El Reino Unido prohibirá la venta de cigarrillos electrónicos desechables. La medida forma parte de la legislación impulsada por el Gobierno de Sunak para erradicar entre los menores el hábito de fumar. Según los datos del gobierno británico, el uso de vaporizadores se ha triplicado entre los niños recientemente y el 9% de los jóvenes de entre 11 y 15 años ahora usaría vaporizadores.

El Departamento de Educación dice que su propia investigación muestra que en 2023, el 69% de los vapeadores de entre 11 y 17 años en el Reino Unido usaban vaporizadores desechables. Asegura que la nicotina que contienen es altamente adictiva y que a veces causa dolores de cabeza, ansiedad y problemas de concentración.

"Hable con cualquier padre o maestro como lo he estado haciendo yo en esta escuela aquí en Darlington esta mañana. Le hablarán sobre el preocupante aumento del vapeo entre los niños, y los niños no deberían vapear, no queremos que se vuelvan adictos, todavía no entendemos el impacto total del vapeo en la salud a largo plazo, así que es correcto. Que tomemos medidas enérgicas para erradicar esto, eso es lo que estamos haciendo: prohibir los vaporizadores desechables”, asegura el primer ministro Rishi Sunak.

Vapear también ha causado preocupación entre los médicos infantiles, quienes han argumentado que los cientos de sabores dulces producidos por los fabricantes están claramente dirigidos a los niños, no a las personas que intentan dejar de fumar. El Dr. Ronny Cheung, pediatra consultor del Evelina London Children's Hospital, acoge con agrado la noticia de que habrá nuevas restricciones sobre cómo se comercializan los vaporizadores.