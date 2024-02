Por euronews

Batió la marca mientras orbitaba a 423 kilómetros de la Tierra en su quinto vuelo espacial.

Es el hombre que más tiempo ha pasado en el espacio. El cosmonauta Oleg Kononenko acumula dos años y medio en la Estación Espacial Internacional, 878 días Kononenko, de 59 años, batió el récord mientras orbitaba a 423 kilómetros de la Tierra en su quinto vuelo espacial.

Las videollamadas le permiten mantenerse en contacto con su familia aunque lamenta que sus hijos crezcan sin él. Su actual vuelo espacial está programado para finalizar a fines de septiembre, momento en el cual habrá llevado mil ciento diez días días en el espacio. Una auténtica hazaña, técnica pero sobre todo humana. El cosmonauta abandonó la Tierra el 15 de septiembre de 2023 para incorporarse a la EEI unas horas más tarde, a 400 km de nuestro planeta. Se trata de la quinta misión de este tipo para este ruso de 59 años.

"Vuelo al espacio para hacer lo que amo, no para batir récords. He soñado y aspirado a ser cosmonauta desde que era niño. Oleg Kononenko Cosmonauta de la Estación Espacial Internacional

En declaraciones a la agencia de noticias rusa TASS, el ingeniero aseguró que cada viaje a la Estación requería una preparación cuidadosa debido a las constantes mejoras de la estación, pero que la vida como cosmonauta era un sueño de la infancia hecho realidad. "Vuelo al espacio para hacer lo que amo, no para batir récords. He soñado y aspirado a ser cosmonauta desde que era niño. Este interés, la posibilidad de volar en el espacio, de vivir y trabajar en órbita, me motiva. para seguir volando”, aseguró.

Al final de su actual misión, Oleg Kononenko debería batir un segundo récord, ya que se convertirá en el primer ser humano que acumula 1.000 días en el espacio. El anterior récord era del también cosmonauta ruso Gennady Pádalka, quien acumuló 878 días y once días y once horas en cinco vuelos espaciales.La EEI es una de las pocas áreas en las que Estados Unidos y Rusia todavía cooperan estrechamente a pesar de la invasión de Ucrania por parte de Moscú desde febrero de 2022. Roscosmos anunció en diciembre que su programa de vuelo con la NASA a la estación espacial se había ampliado hasta 2025.