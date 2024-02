Euronews Hoy | Las noticias del viernes 9 de febrero de 2024

Euronews Hoy | Las claves del día en nuestro informativo. Actualizamos la última hora de la situación en Gaza y Ucrania con la polémica entrevista a Putin. Además, viajamos a EE.UU. donde el Fiscal acusa a Biden de compartir datos confidenciales "deliberadamente".

En Euronews Hoy les presentamos las noticias más destacadas de este jueves 8 de febrero con los siguientes titulares:

La ONU asegura que se está violando la Cuarta Convención de Ginebra sobre Protección de personas civiles en tiempos de guerra, adoptada en 1949. "La mitad de la población de Gaza está ahora hacinada en Rafah. No tienen adónde ir. No tienen casas y no tienen esperanzas", constata el secretario general de la ONU, António Guterres, recalcando su "especial preocupación" por la situación en Rafah. Poco antes el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró que la ofensiva se ampliará a esta ciudad.

La sociedad civil se divide entre entre los que creen que realmente puede marcar una diferencia y los que temen que pueda ser contraproducente por el cese del que fuera comandante en jefe del Ejército ucraniano.

El acuerdo sellado entre Polonia, Alemania y Países Bajos para impulsar un 'Schengen militar' facilita, según sus promotores, un mecanismo ágil para desplegar fuerzas y equipamientos entre esos países y habilitar un corredor de ayuda para Ucrania.

Los expertos temen **más erupciones.**El jueves, un flujo de lava fundió un importante conducto que lleva agua caliente desde una planta geotérmica a los sistemas de calefacción en la península de Reykjanes, dejando a miles de personas sin calefacción.

El Parlamento Europeo ha votado a favor de una normativa más flexible para el uso de las Nuevas Técnicas Genómicas (NGT) en plantas. Una decisión que ha causado gran debate en la Unión Europea. Los sus partidarios ven una oportunidad para cultivar semillas más resistentes, sus críticos han expresado su preocupación por los riesgos potenciales asociados al uso de la técnica.

Cerramos la semana con NO COMMENT lleno de música, baile y alegría: los tambores y la samba inundan Brasil con motivo de los Carnavales.