La hasta ahora vicepresidenta del Gobierno de España cree que el Banco debe dar apoyo a los agricultores.

La transición verde podría estar en peligro si no hay las suficientes inversiones privadas, ha asegurado la presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño. La ex vicepresidenta y ministra de Economía del Gobierno de España asumió el cargo a principios de enero y habla con Euronews en una nueva edición de The Global Conversation, que se emitirá al completo la próxima semana.

Calviño cree que el BEI ayudará a generar confianza entre los inversores para proyectos en ámbitos como los del hidrógeno verde o las fábricas de baterías. "Las empresas tienen que pensárselo dos veces antes de acometer algunas de las inversiones necesarias", defiende la española.

"Existe una gran incertidumbre y tensiones geopolíticas que también limitan el riesgo tolerable para las empresas. Por eso el BEI desempeña un papel importante a la hora de reducir el riesgo de las inversiones", asegura. "Cuando invertimos en hidrógeno verde o en una fábrica de baterías circulares, realmente estamos haciendo posible este proyecto porque traemos con nosotros a otros inversores públicos, pero también a inversores privados que ven el papel del banco como un elemento muy importante de des-riesgo, pero también de análisis técnico", apunta. Calviño cree que el banco avala "hasta cierto punto que se trata de un proyecto viable".

El BEI debe "apoyar al sector agrícola"

En las últimas semanas miles de agricultores han protestado en varios países de la UE; una de sus demandas es simplificar las normas medioambientales ligadas al Pacto Verde Europeo.

Calviño cree que el Banco debe ayudar tanto a los agricultores como a los ciudadanos en la transición ecológica. "Tenemos que apoyar al sector agrícola para que realice las inversiones necesarias. Necesitamos apoyar a la industria pesada para que haga estos ajustes. Necesitamos que los ciudadanos tengan acceso a tecnologías verdes asequibles, si queremos que el proceso sea un éxito", defiende la presidenta.

Los últimos informes del BEI muestran que en el último año la proporción de empresas que invierten en eficiencia energética ha aumentado alrededor de un 10% en un año. "Lo que vemos es que hay una proporción cada vez mayor de empresas que están invirtiendo en su eficiencia energética y en nuevas tecnologías, y en la transición ecológica sólo en un año", detalla la presidenta.

Pero Calviño reconoce que la clave para luchar contra el cambio climático es avanzarse. "Hay una clara comprensión de que no hay elección. El cambio climático es una amenaza real. Es un reto y tenemos que adaptarnos. Es menos costoso. Es mucho más eficiente invertir y tener una transición ordenada", explica.

El BEI también desempeñará un papel clave en la reconstrucción de Ucrania, donde ya ha invertido 2.000 millones de euros.