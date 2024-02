Por Euronews

Más de una quinta parte de las 1.200 especies monitoreadas está en peligro de extinción. La pérdida de hábitat, la contaminación y el cambio climático son algunos de los factores de la caída en picados de las especies migratorias.

Casi la mitad de las especies migratorias del mundo están en declive, según un nuevo informe de las Naciones Unidas publicado el lunes.

Muchos pájaros cantores, tortugas marinas, ballenas, tiburones y otros animales migratorios se trasladan a diferentes entornos con el cambio de estaciones. Están en peligro por la pérdida de hábitat, la caza y pesca ilegales, la contaminación y el cambio climático.

Alrededor del 44% de las especies migratorias en todo el mundo están disminuyendo en población. Más de una quinta parte de las casi 1.200 especies monitoreadas por la ONU están amenazadas de extinción.

"Estas especies viven en hábitats donde es muy importante tener agua y aire limpios, alimentos, protección costera, etc., y los hábitats no pueden proporcionar estos servicios ecosistémicos si no lo hacemos". No cuidamos a los animales que forman parte de ellos. Los bosques no son solo árboles.

Los humedales no son solo juncos y pastos. Se trata en gran medida de todo el ecosistema y los animales que viven en ellos y las especies migratorias son parte de todos estos ecosistemas", explica Colman O’Criodain, jefe de política de vida silvestre de WWF Internacional. Más de una quinta parte de las 1.200 especies monitoreadas está en peligro de extinción.

La migración es esencial para algunas especies

“Estas son especies que se mueven por todo el mundo. Se desplazan para alimentarse y reproducirse y también necesitan lugares de descanso en el camino”, dijo Kelly Malsch, autora principal del informe publicado en una conferencia de la ONU sobre vida silvestre en Samarcanda, Uzbekistán.

“La migración es esencial para algunas especies. Si se corta la migración, se matará a la especie”, afirmó el ecólogo de la Universidad de Duke Stuart Pimm, que no participó en el informe.

Los expertos promueven que los gobiernos trabajen unidos

El informe se basó en datos existentes, incluida información de la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que rastrea si una especie está en peligro de extinción.

Los participantes de la reunión de la ONU planean evaluar propuestas de medidas de conservación y también si incluir formalmente varias nuevas especies de preocupación.

"Un país por sí solo no puede salvar ninguna de estas especies", dijo Susan Lieberman, vicepresidenta de política internacional de la organización sin fines de lucro Wildlife Conservation Society.

Proteger el Amazonas

En la reunión, se espera que ocho gobiernos de América del Sur propongan conjuntamente agregar dos especies de bagre amazónico en declive a la lista de especies migratorias de preocupación del tratado de la ONU, dijo.

La cuenca del río Amazonas es el sistema de agua dulce más grande del mundo. "Si el Amazonas está intacto, el bagre prosperará; se trata de proteger el hábitat", dijo Lieberman.

En 2022, los gobiernos se comprometieron a proteger el 30% de los recursos terrestres y hídricos del planeta para su conservación a nivel mundial. Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad en Montreal, Canadá.