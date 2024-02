Por Euronews

El Ejército israelí dijo que tenía "inteligencia creíble" de que Hamás había retenido a rehenes dentro del hospital y que sus restos podrían estar ahí.

PUBLICIDAD

Las tropas israelíes han entrado en el hospital principal del sur de Gaza tras ordenar su evacuación el miércoles, en lo que el Ejército dijo que era una "operación limitada" en busca de los restos de los rehenes que fueron capturados por Hamás el pasado 7 de octubre.

Un paciente murió y siete resultaron heridos cuando el hospital Nasser en la ciudad sureña de Jan Yunis fue atacado el miércoles, dijo a 'The Associated Press' el doctor Khaled Alserr, uno de los cirujanos que quedan en el hospital.

"Inteligencia creíble"

Israel acusa a Hamás de utilizar hospitales y otras estructuras civiles para esconderse. El Ejército israelí dijo que tenía "inteligencia creíble" de que Hamás había retenido a rehenes dentro del hospital y que sus restos podrían estar ahí.

El contraalmirante Daniel Hagari, principal portavoz militar de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), dijo que las tropas estaban llevando a cabo una operación "precisa y limitada" allí y que no evacuarían por la fuerza a médicos ni pacientes.

Según el derecho humanitario internacional, las instalaciones médicas no deben ser atacadas. Una rehén que fue liberada el mes pasado aseguró a 'The Associated Press' que ella y más de dos docenas de cautivos habían estado retenidos en el hospital Nasser.

Euronews no ha podido confirmar que haya combatientes de Hamás escondidos en el hospital.

Afirmaciones contradictorias

Sin embargo, el portavoz del Ministerio de Salud de Gaza, Ashraf al-Qidra, dijo que Israel había lanzado una "incursión masiva" con intensos disparos que hirieron a aquellos desplazados que aún se encontraban en el complejo hospitalario.

Añadió que el Ejército israelí había ordenado a los médicos que trasladaran a todos los pacientes a un edificio más antiguo que no estaba adecuadamente equipado para su tratamiento.