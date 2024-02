Navalni, el opositor al régimen de Putin que desafió a la muerte

Por Euronews

El activista ha muerto justo un mes antes de las elecciones presidenciales a las que concurrirá el presidente, Vladímir Putin, sin oposición.

Alexéi Navalni, abogado, bloguero y opositor al régimen de Putin, era el disidente ruso más conocido en el extranjero y destapó durante años los escándalos de corrupción de las élites rusa. Creó una fundación con la que denunciar el sistema de nepotismo y corrupción en Rusia.

Navalni llevaba entre rejas desde enero de 2021, cuando fue detenido nada más pisar un aeropuerto de Moscú después de varias semanas convaleciente en Alemania tras haber sido envenenado en Rusia con el agente químico Novichok.

Encarnaba la oposición a Putin

El enemigo del Kremlin que desafió a la muerte, cumplía una condena de 19 años por extremismo y fraude. Navalni negó sistemáticamente los cargos en su contra, que los observadores internacionales consideraban en general como motivados políticamente.

Hasta diciembre del año pasado, Navalni estuvo encarcelado en la región de Vladímir, en el centro de Rusia. Sin embargo, sus aliados perdieron contacto con él durante casi dos semanas, hasta que finalmente **fue localizado el 25 de diciembre en Yamalo-Nenets, una remota colonia penitenciaria de máxima seguridad del Círculo Polar Ártico.**El conocido disidente se sintió mal después de una caminata y casi inmediatamente después perdió el conocimiento.

La cárcel Lobo Polar era un campo de trabajos forzados de la era soviética

El día 25 de diciembre, la portavoz de Navalni, Kira Yarmish, informó de que había sido trasladado a la colonia penal IK-3 de Jarp, en la región de Yamal-Nenets, a unos 1.900 kilómetros al noreste de Moscú, donde se registran temperaturas de varias decenas de grados bajo cero.

La prisión, conocida como la colonia Lobo Polar, está considerada una de las más duras de Rusia y está destinada a los presos condenados por delitos graves. La cárcel se fundó en la década de 1960 como parte del sistema de gulag de campos de trabajos forzados soviéticos.

La OTAN pide que se clarifique la muerte de Navalni

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha dicho hoy viernes que estaba "profundamente entristecido y perturbado" por los informes sobre la muerte del líder de la oposición rusa Alexéi Navalni. "Necesitamos establecer todos los hechos y Rusia tendrá que responder a todas las preguntas sobre las circunstancias de su muerte", dijo el mandatario.

Francia dice que Navalni ha pagado la resistencia con su vida

El ministro francés de Exteriores, Stéphane Séjourné, ha asegurado hoy viernes que el opositor ruso Alexéi Navalni "ha pagado con su vida su resistencia a un sistema de opresión", el del "régimen" de Vladimir Putin en Rusia.

En un mensaje colgado este viernes en su cuenta de X, Séjourné ha señalado, refiriéndose al fallecimiento anunciado por los servicios carcelarios rusos, que la muerte de Navalni, en una prisión en el Ártico, en una colonia penitenciaria: "Nos remite a la realidad del régimen de Vladímir Putin".

Olaf Scholz, el canciller de Alemania, asegura que “Rusia ya no es una democracia”

El canciller de Alemania ha evocado que conoció a Navalni cuando intentaba recuperarse del ataque de envenenamiento y le habló del gran coraje que se necesitaba para regresar a su país. Probablemente ahora haya pagado con su vida por este coraje".

En su cuenta de X, antes Twitter, declaró: "La muerte de Alexéi Navalni me deprime profundamente. Hizo campaña por la democracia y la libertad en Rusia y aparentemente pagó con su vida su valentía. La terrible noticia muestra una vez más cómo ha cambiado Rusia y qué tipo de régimen gobierna en Moscú."

Rusia ha pedido a EE.UU. moderación

"Estados Unidos debería esperar los resultados forenses sobre la muerte de Navalni, Estados Unidos debería mostrar moderación al respecto", En un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. Y mientras, Putin entra en la campaña de EE.UU.

Pese a las explosivas declaraciones de Donald Trump sobre la OTAN, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, asegura que si tiene que elegir, prefiere a Joe Biden al frente de la Casa Blanca. “Tiene más experiencia y es más predecible”, dijo el jefe del Kremlin en una entrevista en la televisión estatal rusa.

El presidente ucraniano Zelenski, se pronunció así tras la muerte de Navalni

"Se acaba de saber que Alexéi Navalni murió en una prisión rusa. Obviamente, fue asesinado por Putin, como miles de otras personas torturadas por culpa de este ser. A Putin no le importa quién muera".

"Putin debe pagar por todos sus crímenes"

Raphael Gluksmann ha destacado el valor de Navalni y ha propuesto confiscar el dinero y los bienes rusos que están bloqueados para dárselos a Ucrania. Según el eurodiputado, hacer que el presidente Putin pague por todos sus crímenes sería el mejor homenaje a Navalni.

“Putin y a sus amigos que no quedarán impunes”, ha dicho la esposa de Navalni

Yulia Navalnaya, esposa del líder opositor ruso Alexéi Navalni, dijo este viernes en Munich que Vladímir Putin y su entorno pagarán por la muerte de su marido en el penal ruso donde estaba recluido.

Si se confirma el fallecimiento notificado por la penitenciaría rusa, “quiero decirles a Putin y a sus amigos que no quedarán impunes”, dijo Yulia Navalnaya desde el estrado, hablando en ruso mientras sus palabras iban siendo vertidas al inglés por una intérprete.

Borrell: la muerte de Navalni es "responsabilidad exclusiva de Putin"

El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha asegurado que la muerte del opositor ruso Alexéi Navalni en una prisión en el Ártico es "responsabilidad exclusiva" del presidente de Rusia, Vladímir Putin.

El jefe de la diplomacia europea destacó que Navalni fue "un hombre muy valiente que dedicó su vida a salvar el honor de Rusia, dando esperanza a los demócratas y a la sociedad civil".

Pedro Sánchez, conmocionado por la muerte de Navalni

El presidente del Gobierno de España se ha dicho conmocionado por la muerte de Navalni y ha expresado su más sentido pésame a su familia y amigos y a todos aquellos que en Rusia defienden los valores democráticos y pagan por ello el precio más alto.

Garri Kaspárov: "Putin es el asesino de Navalni"

El excampeón del mundo de ajedrez Garri Kaspárov, ha asegurado que el presidente de Rusia, Vladímir Putin "es el asesino de Navalni", el líder opositor condenado a 30 años de cárcel y fallecido en un prisión en el Ártico.

"No nos equivoquemos, pero la culpa es de todos. Primero, los rusos que no lograron igualar el coraje de Alexéi para poner fin a la dictadura y la guerra de Putin. Algunos de nosotros lo intentamos y él, Navalni marchó con nosotros en cifras que hoy en día parecen una fantasía. Pero no fue suficiente", dijo el ajedrecista en su cuenta de X.

Y añadió : "Hoy sería un buen día para apoderarse de 300.000 millones de dólares en activos rusos y entregárselos a Ucrania."

Ursula von der Leyen: la muerte de Navalni es "un sombrío recordatorio" de Putin

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha dicho hoy que la muerte del opositor ruso Alexéi Navalni es "un sombrío recordatorio de lo que son Putin y su régimen". Afirmó que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, "no teme a nada tanto como a la disidencia de su propio pueblo", y se mostró "profundamente consternada y entristecida".