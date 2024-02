Por Euronews

Un equipo de Euronews se desplaza a esta ciudad en la región de Donetsk tras los bombardeos rusos. Los vecinos hablan de una situación límite y recurren a ayuda humanitaria tras perderlo todo.

PUBLICIDAD

La retirada de las tropas ucranianas de la ciudad deAvdiivka, una de las principales en la región de Donetsk, ha supuesto un duro palo para Kiev. La falta de munición hacía imposible mantener allí al Ejército ucraniano, sobre todo por el temor de que los rusos acabaran rodeándoles.

Este escenario está llevando a la población ucraniana que vive en esa zona, en el este del país, a una situación límite. Tienen que convivir con bombardeos continuos. Este tipo de ataques se han intensificado en muchos de los municipios del Donetsk en las últimas semanas, lo que aumenta el temor de los vecinos.

Reparto de ayuda humanitaria en Selydove Euronews

Una de las ciudades que se está viendo afectada por todo esto es Selydove. Solo la semana pasada, cuatro misiles rusos impactaron en esta zona urbana, destruyendo incluso un hospital yun área residencial. Fue un brutal ataque en el que murieron tres personas y otras 12 resultaron heridas.

Un equipo de Euronewsha estado en Selydove hablando con los vecinos. Muchos han sufrido grandes pérdidas humanas y materiales por eso recurren a la ayuda humanitaria que llega a sus barrios.

Hay numerosos voluntarios que se dedican a entregar paneles de madera, mantas y productos de primera necesidad para los residentes de este municipiosituado a tan solo 25 kilómetros de la frontera. Están realizando esta labor desde el miércoles, un día después del bombardeo.

Ulia Antonivna es una de las vecinas que recurre a estas ayudas, vivió en primera persona aquel ataque. Asegura que los rusos realizan estas maniobras mortales contra la población "cada día, millones de veces" y cree que "Dios les hará pagar por ello algún día".

Los bombardeos se han intensificado, ni siquiera hemos podido dormir esta noche. Ulia Antonivna Vecina de Selydove

Dos de los misiles que lanzó Moscú contra esta población cayeron en la calle donde vive Antonivna, dañando incluso parte de la vivienda. Está preocupada porque "los bombardeos se han intensificado, ni siquiera hemos podido dormir esta noche, desde las cuatro de la mañana solo escuchábamos bombas".

Como el estruendo de las bombas no le permite dormir, Antonivna cuenta las que caen cada noche, "esta ha habido más de 30, es algo insoportable". Los impactos destruyen edificios residenciales en los que aún siguen trabajando los servicios de emergencia por si pudieran rescatar todavía a algún superviviente.

Todas las ventanas quedaron destrozadas y la puerta del dormitorio de mi hija impactó sobre ella Inna Serikova Vecina de Selydove

El bloque en el que vive Inna Serikova ha quedado parcialmente derribado. Su hija estuvo a punto de morir como consecuencia del bombardeo que impactó en su vivienda. "Todas las ventanas quedaron destrozadas y la puerta del dormitorio de mi hija impactó sobre ella".

En estos casos, "no hay forma de escapar", dice Serikova. Por el momento, han tenido que trasladarse un apartamento alquilado donde esperan no sufrir más daños, pero les gustaría poder volver a su propia casa. "Cada día deseamos que esto acaba pronto, pero no sabemos qué pasará", lamenta.

Los equipos de rescate aseguran que casos como este son más que frecuentes. Intervienen varias veces al mes. Mientras, los residentes no ven el final de esta guerra que no les ha dado tregua en los últimos dos años en elDonetsk.