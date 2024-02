Por Euronews

Este reportaje nos lleva a la frontera entre Ucrania, Hungría y Eslovaquia. Allí se ha desarrollado una red solidaria con el frente del este ucraniano.

Estamos en la zona de Transcarpatia, en la frontera oeste de Ucrania junto a Hungría y Eslovaquia. En este almacén de Uzhhorod hay montañas de muletas, comida y pañales de donaciones para las zonas en conflicto. Rudolf es el fundador de una de las ONG más grandes de ayuda Ucrania.

Guerra y paz en la retaguardia de una ONG

La ONG Familia de Cristo, que alberga a 120 refugiados ucranianos, ayuda a los soldados ucranianos en el frente con material de defensa. Los voluntarios fabrican ellos mismos chalecos antibalas.

Rudolf Balazhinec siempre se los prueba él mismo, lo que le hace afirmar : "Si quieres la paz, prepárate para la guerra". Cree que nadie puede ser pacifista si su casa es destruida o si le matan a un hijo.

La muerte en el frente ante los ojos de un médico de combate

Igor vive en Mukachevo fue médico de combate y ha presenciado sangrientas batallas en el frente del este. Dice que los hombres ucranianos tienen dos opciones: perder la vida o perder todo lo demás... y nos cuenta: "Lo más difícil fue cuando mataron a mi comandante a mi lado y no pude ayudarlo. Pero normalmente ni siquiera pienso en esas cosas, porque me volvería loco".

Excepticismo ante las movilizaciones forzadas

Los periodistas temen que las cosas no sean más fáciles en un futuro próximo. El Gobierno de Kiev intenta reemplazar las armas occidentales que no llegan con más soldados. Las movilizaciones forzadas lo demuestran. "Pero más soldados significa más violencia, sangre y muerte. Y es posible que Ucrania no pueda soportar dos años más de sufrimiento", afirma György Dunda, redactor jefe de Carpathian True Word (KISZO).

¿Unos objetivos políticos inalcanzables?

Y prosigue asi: "Las tornas cambiaron en el segundo año de la guerra. Las encuestas muestran una disminución constante en el número de personas que confían en que se alcanzarán los objetivos políticamente declarados. Estos son la restauración de las fronteras del 1991, la membresía en la UE y la OTAN", analiza György Dunda, editor jefe del periódico local húngaro KISZÓ (Kárpáti Igaz Szó).

Resiliencia en la frontera

Mucha gente temía que la política prorrusa del gobierno de Orbán enfrentara a húngaros y ucranianos en Transcarpatia, sin embargo la ola de solidaridad ha podido más...

A pesar de la política de Orbán y los problemas intrínsecos de la frontera, con protestas por la importación de grano ucraniano, en Transcarpatia, sin embargo se ha creado un espacio para la la solidariad.