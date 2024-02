Por Euronews

Pedro Sánchez anunció que el Ejecutivo español impulsará un modelo de lenguaje de inteligencia artificial en castellano y en las lenguas cooficiales. El proyecto se realizará con la Real Academia de la Lengua, la Asociación de Academias de la Lengua Española y el Barcelona Supercomputing Center.

​Comienza el Mobile World Congress, que tiene lugar en Barcelona entre el 26 y el 29 de febrero. La cita se ha convertido en el evento de la industria móvil y tecnológica más grande e influyente para el ecosistema de la conectividad.

Sánchez detalló que el proyecto se llevará a cabo en colaboración con la Real Academia de la Lengua (RAE), la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE) y el Barcelona Supercomputing Centerpara crear un código de IA "abierto y transparente".

El “MWC Barcelona” es el acontecimiento más importante e influyente de la industria de la conectividad, la tecnología móvil y otras innovaciones del sector, y es una oportunidad para explorar todos los avances y las novedades con las compañías más reconocidas a nivel internacional.

El lema "Future First" guiará todas las conferencias, y destaca la urgencia de unir industrias, continentes, tecnologías y comunidades para hacer realidad el potencial del futuro.

La agenda aborda seis subtemas que reflejan las últimas tendencias y tecnologías: "5G and Beyond", "Connecting Everything", "Humanising AI", "Manufacturing DX", "Game Changers" y "Our Digital DNA".

Además, como cada año desde que hace ya más de década y media naciera este encuentro de la vanguardia tecnológica, el MWC 2024 acogerá las últimas tendencias en móviles para la próxima temporada.