Desde estudiantes de medicina que practican operaciones con hologramas o aplicaciones que te identifican por el latido del corazón hasta no perder cobertura en un ascensor. Todo esto que suena más o menos a ciencia ficción está más próximo de lo que nos imaginamos. En el Mobile World Congress de Barcelona, el mayor evento de telefonía móvil del mundo, ya se pone fecha a la irrupción de la nueva generación de tecnologías inalámbricas 6G: el 2030.

Xavier Lobao es jefe de Proyectos de Telecomunicaciones Futuras de la Agencia Espacial Europea. Destaca: _"_Cuando hice la propuesta por primera vez, la gente se escandalizó porque decían que el 6G no estaba definido. ¿Cómo vas a lanzar un satélite si no sabemos cómo será? Y mi respuesta es que no lo sabemos. Queremos contribuir a la definición de 5G. Lo que sí sabemos es una serie de tecnologías y componentes básicos. Y con eso, estamos construyendo un satélite experimental es como un laboratorio que en lugar de estar en tierra, es importante que estén en órbita para que podamos probar de forma realista contra las redes terrestres y junto con las redes terrestres".

El 6G permitirá el intercambio de hasta un terabyte por segundo y una latencia de 0,1 milisegundos, es decir, una velocidad de transmisión de datos de hasta diez veces más que con el 5G. Los expertos dicen que esto se va a traducir en una reducción del consumo de energía y por lo tanto puede potencialmente desarrollar un futuro digital menos contaminante y más sostenible.

Nicolas Kourtellis, co-director, Telefónica Investigación, indica: _"_Porque no hace falta dedicar demasiado tiempo a recalcular o recopilar manualmente datos y dedicar mucho tiempo a este proceso."

Tony Yong Jin, vicepresidente de la Región Europea de Huawei, apunta: _"_Para ser sinceros, aún se encuentra en una fase temprana, pero Huawei ya ha empezado a invertir en 6G desde 2017, cuando el 5G aún no había comenzado su despliegue comercial. Seguimos debatiendo sobre las futuras arquitecturas. Pero una cosa está clara. El 6G es más que comunicaciones."

El problema que plantea esta interconectavidad total es que abre un nuevo dilema para la seguridad y la protección de datos personales.

Nicolas Kourtellis, co-director de Telefónica Investigación, señala: "Vamos a entrar en una nueva era en la que las cosas estarán más automatizadas, lo que significa que habrá menos asistencia, digamos, humana. Y, por tanto, hay que asegurarse de que esos puntos de referencia estén protegidos"

El 6G nos va a permitir integrarnos completamente en mundos virtuales como en una comunicación holográfica, llevando las fronteras de lo digital a nuevos extremos que todavía no podemos ni imaginar.