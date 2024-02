Por Euronews

Miles de trabajadores del campo se manifestaron este martes en el centro de Varsovia contra las medidas de la Unión Europea. Tienen a flor de piel la venta a bajo precio de los cereales ucranianos que tiran los precios de los productos polacos.

Los agricultores europeos mantienen sus protestas: en Polonia contra el Pacto Verde Europeoy los cereales ucranianos y en España contra los productos de Marruecos.

Miles de trabajadores del campo se manifestaron este martes en el centro de Varsovia contra las medidas de la Unión Europea. Tienen a flor de piel la venta a bajo precio de los cereales ucranianos que tiran los precios de venta de los producto polacos.Los manifestantes le reclaman al gobierno polaco que se retire del Pacto Verde, elaborado por la Comisión Europea para combatir el cambio climático con medidas que incluyen la reducción del uso de pesticidas.

Un movimiento agrario radicalmente conservador

El sindicalista Szczepan Wójcik, además líder de la industria peletera polaca, cargó contras las medidas de protección ecológica de la Comisión Europea: "No permitiremos que ninguna ideología de izquierda nos prohíba criar animales o cultivar nuestra tierra. No podemos ceder ante esta ideología enfermiza que nos dice qué hacer y qué no hacer".

Según los sindicatos agrarios en la protesta polaca participaron treinta mil personas, parte de ellas procedentes de Alemania y Bulgaria.

No quieren productos de Marruecos en España

En España, los agricultores catalanes bloquearon la Autopista del Mediterráneo que conecta con Francia. Los manifestantes volcaron en la carretera varios camiones con frutas y verduras de origen marroquí. Fuentes del Sáhara Occidental incluso aseguran que parte de los productos marroquíes ahora vertidos provienen de territorios ocupados por Marruecos al Sáhara Occidental. A lo largo del día provocaron atascos en varias de las carreteras más cercanas a la frontera con Francia.No hay acuerdo y la reunión de funcionarios del Ministerio de Agricultura con los representantes sindicales en Barcelona, no consiguió calmar los ánimos en lo que parece un conflicto enquistado.