Una protesta contra la agresión de Rusia a Ucrania reunió a miles de personas durante el fin de semana en Berlín, donde muchos ucranianos y disidentes rusos encuentran refugio, aunque el fantasma de la guerra y el expansionismo del Kremlin esté siempre presente en sus mentes y amenace su futuro.

Alrededor de dos años después del comienzo de la invasión rusa a gran escala, miles de manifestantes se congregaron en solidaridad con Ucrania en Berlín el pasado sábado. Algunos ucranianos expresaron su angustia al sentir que Occidente se está cansando de la guerra y hablaron también de sus propias luchas como refugiados.

Krista-Marija Läbe, portavoz de la ONG Vitsche, pidió no subestimar el "imperialismo ruso" al advertir que aún "no hemos comprendido" su alcance y señalar que "todavía tenemos una guerra imperial en curso". A su juicio, "Rusia no se detendrá incluso si negociamos, y un alto el fuego no significa el fin de la guerra, por lo que las negociaciones diplomáticas en este estado de guerra son totalmente inútiles".

El Kremlin "no cesará", insiste, "y si hacemos alguna concesión a Rusia en Ucrania, les atacará de nuevo o atacará a otros países", sentencia.

A muchos ucranianos les llevará décadas reconstruir sus vidas, incluso cuando la guerra haya terminado. "Tengo dos sobrinos más jóvenes, el mayor tiene ahora 13 años. Si la guerra no termina pronto, es posible que tenga que alistarse en el Ejército y luchar. Por lo tanto, para mí, también es una lucha por nuestra identidad y existencia ucranianas", añade Krista-Marija Läbe.

Quedarse en Rusia ya no es una opción para muchos disidentes

Berlín también se ha convertido en un refugio para los disidentes rusos. Para ellos, quedarse en Rusia ya no era una opción.Es el caso de Dimitri Androssov, líder opositor ruso. "Vine a Alemania en mayo de 2022 por la sencilla razón de que era perseguido políticamente en Rusia. El 24 de febrero, convoqué una manifestación contra la agresión de Putin a Ucrania y, como resultado, fui arrestado".

Androssov, que denuncia torturas de la Policía, se muestra "firmemente convencido de que mientras los ocupantes rusos no sean expulsados de Ucrania, esta guerra no tendrá fin".

Y aunque los refugiados ucranianos y los disidentes rusos puedan estar a salvo en Berlín, la guerra siempre está presente en sus mentes y no les da tregua.