Por Euronews

Las empresas turísticas que permitieron que los visitantes se acercaran al volcán que erupcionó en 2019 han sido declaradas culpables y deberán indemnizar a las víctimas con 5,6 millones de euros

PUBLICIDAD

Un tribunal neozelandés ordenó el pasado viernes a los agentes de reservas turísticas y a los gestores de una isla en la que una erupción volcánica causó la muerte de 22 personas que paguen a los supervivientes más de 10 millones de dólares neozelandeses (6,1 millones de dólares estadounidenses o 5,6 millones de euros) y les ha impuesto una multa de unos 2,6 millones de dólares neozelandeses.

Los operadores turísticos White Island Tours, Volcanic Air Safaris, Kahu New Zealand y Aerius, junto con la empresa propietaria de la isla, Whakaari Management Ltd, fueron declarados culpables de no haber garantizado suficientemente la seguridad de los visitantes de la isla.

Había 47 personas en White Island, también conocida por el nombre maorí de Whakaari, cuando el volcán entró en erupción el 9 de diciembre de 2019. Muchos de los supervivientes sufrieron quemaduras graves por el gas abrasador y la ceniza. La mayoría de las víctimas eran turistas internacionales de países como Australia, Estados Unidos y Malasia.

Whakaari Management deberá pagar una indemnización de 4,88 millones de dólares neozelandeses, mientras que White Island Tours tendrá que pagar 5 millones y Volcanic Air Safaris 330.000 dólares neozelandeses, dijo el viernes el juez Evangelos Thomas en su sentencia en el Tribunal de Distrito de Auckland.

Cada víctima recibiría una pago aproximado de unos 250.000 dólares neozelandeses (152.100 dólares estadounidenses o 140.675 euros). Sin embrago, el juez aclaró que el monto variaría teniendo en cuenta factores como: si las víctimas dejaron hijos a su cargo, el estrés emocional de los hijos que perdieron a sus padres, si las familias perdieron más de un ser querido o si los supervivientes perdieron familiares, entre otros.

"No hay forma de medir el daño emocional que los supervivientes y las familias afectadas han sufrido y seguirán sufriendo. La indemnización en un caso como este no puede ser más que un reconocimiento simbólico de ese daño", admitió el magistrado.