La misión fue aprobada oficialmente el 19 de febrero por la Unión Europea, por lo que Italia es el último país en tener un papel primordial en la aprobación oficial de la misión en el Parlamento, a pesar de que el buque italiano que participa en la misión ya está operativo en el mar Rojo.

"El debate parlamentario del martes sobre la misión naval europea Aspides, una misión que servirá para proteger a los buques comerciales de los ataques de los rebeldes hutíes en el mar Rojo, representa un paso fundamental no solamente para oficializar la participación de Italia en la misión, sino también, porque Italia desempeñará un papel protagonista al ser el país que se encargará del mando táctico de las operaciones", indica laperiodista de Euronews, Giorgia Orlandi.

"El retraso en la votación parlamentaria desató las críticas de los partidos de la oposición. Sobre todo, porque el buque italiano tuvo que derribar un dron de los rebeldes hutíes en los últimos días, aunque oficialmente no formaba parte de la misión", señala la periodista de Euronews.

"El ministro de Asuntos Exteriores italiano, en declaraciones este martes, explicó que el retraso no fue intencionado, y que, sobre todo, la misión era necesaria, porque el 40% de las actividades de importación y exportación de Italia utilizan el Canal de Suez, y por tanto, el daño al comercio, no solamente maliense, sino mundial, es significativo, señaló el ministro, que también recordó que la misión tiene, principalmente, tareas defensivas, y por ello, los barcos no participarán directamente en el conflicto. Además, el ministro indicó que se trata de un paso importante en la construcción de una defensa europea", concluye la reportera.