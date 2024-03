Por Euronews

El veredicto ha culpado a Hannah Gutiérrez-Reed por la muerte de Halyna Hutchins en octubre de 2021, después de que el año pasado la ayudante de dirección se declarara no culpable de manejo negligente de un arma de fuego.

El veredicto contra Hannah Gutiérrez-Reed le asignó nuevas culpas en el deceso de Halyna Hutchins en octubre de 2021, después de que el año pasado la ayudante de dirección se declarara no culpable de manejo negligente de un arma de fuego. El jurado estuvo mayoritariamente de acuerdo en que Gutiérrez-Reed actuó con negligencia.

"Más o menos, se trata de que nunca realizó las comprobaciones de seguridad, nunca comprobó los tambores, no los sacó del eje, no los examinó ni los sacudió. Si lo hubiera hecho, la tragedia no habría ocurrido", declara Alberto Sánchez, miembro del Jurado.

Baldwin, actor principal y coproductor de la película 'Rust', apuntaba con una pistola a la directora de fotografía Halyna Hutchins durante un ensayo, en un plató de cine a las afueras de Santa Fe, cuando el arma se disparó, matándola e hiriendo al director Joel Souza.

El actor fue acusado de homicidio involuntario, pero los fiscales acabaron retirando los cargos. Posteriormente, fue acusado de nuevo y será juzgado a partir del 9 de julio por homicidio involuntario. Si es declarado culpable, podría enfrentarse a una pena de prisión, de entre 18 meses y tres años.