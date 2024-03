Por Euronews

El jefe de Estado de Rusia basó su campaña en la promesa de cumplir sus objetivos en Ucrania, describiendo el conflicto como una batalla contra Occidente por la supervivencia de su país y sus ciudadanos.

Rusia tiene una cita con las urnas, desde este viernes, y hasta el domingo. Nadie espera que Vladímir Putin, que opta a un tercer mandato de seis años, sea derrotado. Entre otras cosas, porque ha silenciado a la mayoría de sus opositores, incluso mediante leyes que imponen fuertes multas o penas de cárcel a las voces disidentes. Otras personas críticas con el Kremlin han muerto, o han huido al extranjero. Además, el resto de candidatos en liza, apoya públicamente las políticas de Putin. Esto, unido al hecho de que Rusia está aislada del mundo, deja poco margen para los cambios.

"El nombre del candidato al que voy a votar es un asunto personal. Por supuesto, votaré por el actual presidente, porque no se cambian de caballo a mitad de carrera. Nuestros procesos son globales, serios, y hay que culminarlos", declara un ciudadano ruso que responde al nombre de Valeriy.

La guerra contra Ucrania ha sido un tema crucial en la candidatura de Putin

El jefe de Estado de Rusia basó su campaña en la promesa de cumplir sus objetivos en Ucrania, describiendo el conflicto como una batalla contra Occidente por la supervivencia de su país y sus ciudadanos. Es probable que Putin utilice su previsible victoria como un apoyo abrumador de la opinión pública a esta guerra; una "operación especial" que algunos se atreven a pedir que termine. Quieren que acabe la guerra y que se hagan algunas reformas.

"Espero que, quizá, haya algún tipo de reforma educativa. Realmente, me gustaría. Porque, francamente, es terrible, comparada con la época soviética, en la que yo nací y estudié. Sin embargo, si hablamos de cosas cotidianas, por supuesto, me gustaría que pudiéramos irnos de vacaciones más a menudo, y que terminara la 'operación militar especial'. Eso es todo", afirma una mujer llamada Olga.

A pocos días de las elecciones, algunas personas ven pasar de largo estos comicios. Los habitantes de un pequeño pueblo de los Montes Urales no sabían dónde votar, ni han visto pasar por allí a ningún candidato.

"No voy a votar. Me parece que ya se ha decidido todo por nosotros, y no voy a circular por esas horribles carreteras, con un niño pequeño al que no tengo con quién dejar", explica la ciudadana rusa que vive en la región de los Urales, Marina Kachesova.

Ante el aumento de presos políticos, la oposición rusa busca formas de resistir. La viuda de Alexéi Navalni pide que se aproveche la jornada electoral para demostrar que la oposición a Putin "es real". Los aliados de Navalni llaman a sus partidarios a acudir a los colegios electorales a mediodía de la jornada de votación, en una especie de manifestación de protesta. De lo contrario, serías detenido y multado, y en cambio, nadie puede impedirte ir a votar.