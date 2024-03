Por Jade Lévin y Euronews

En la era digital, la reputación 'online' se ha vuelto vital para los deportistas de alto nivel que buscan sacar el máximo partido a su rendimiento.

A pesar de su amplia y probada trayectoria, Ange Künzli , doble campeón mundial del conocido como savate o boxeo francés, tiene que cambiar periódicamente la fuerza de sus puños por el peso de las palabras. En las redes sociales, el deportista de 30 años cuenta su recorrido con un objetivo: ganar visibilidad para vivir de su pasión.

Künzli, que se ha labrado un nombre en ese deporte de combate francés, advierte que, "el mejor de los mejores, si no tiene una red, no será conocido". El "detonante" que le hizo dar el salto a las redes sociales fue "constatar que había mucha gente que empezaba a hacer deporte, que no eran especialmente buenos en lo que hacían, pero que se habían vuelto muy famosos, y gracias a eso podían ganarse la vida con ello".

Esencial para atraer a medios de comunicación, patrocinadores e involucrar a su comunidad de seguidores, el contenido publicado 'online' puede impulsar una carrera. Con su imagen, los deportistas deben despertar el fervor en internet. Porque ahora el talento ya no es suficiente. El éxito también se mide con estadísticas numéricas, como el número de 'me gustas' y suscriptores.

"Más allá del aspecto de la visibilidad, se trata de una cuestión financiera: cuanta más gente atraiga para que me siga, más me querrán los promotores. Por lo tanto, tengo que crear contenido para asegurarme de que me sigan. Desafortunadamente, tenemos que usar dos sombreros: el de deportista y el de 'community manager'", reflexiona Künzli.

Intenso escrutinio para los deportistas rusos y bielorrusos que competirán en los Juegos Olímpicos bajo bandera neutral

Cuidar la imagen resulta especialmente relevante a medida que se acercan los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París, sobre todo para los atletas rusos y bielorrusos.

Tras ser autorizados a participar bajo bandera neutral a condición de no haber respaldado la agresión rusa de Ucrania, una compañía de reputación 'online' (del inglés 'e-reputation'), cuyo nombre se mantiene en secreto, examinará su pasado digital en busca de posibles pruebas de apoyo que tendría un efecto descalificatorio.

La reputación 'online' entraña también otros riesgos, según Arthur Richer, director de Deporte y Reputación de Havas, una multinacional francesa de publicidad y relaciones públicas. "La reputación electrónica es solo un componente de la reputación. A menudo vemos que la reputación electrónica actúa como un espejo de aumento, pero también como un espejo distorsionador de la realidad. A menudo vemos este fenómeno de excitación en las redes sociales entre los atletas. También existe un riesgo psicológico para los atletas", dice Richer.

A pocos meses de los Juegos Olímpicos, seis rusos y cinco bielorrusos están actualmente clasificados como atletas individuales neutrales, en lucha libre, ciclismo y natación. El Comité Olímpico Internacional asegura que el control de las identidades digitales funciona. Y que la imagen de estos deportistas será sometida a escrutinio antes, durante y después de la competición.