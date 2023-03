No se trata de una decisión cualquiera, y el impacto es mundial. El Comité Olímpico Internacional decidió este martes abrir la puerta a sus competiciones a los deportistas rusos, aunque aún no a los Juegos Olímpicos de 2024.

Tras la esperada reunión de la Ejecutiva del COI en Lausana, Suiza, el presidente del famoso organismo, Thomas Bach, reafirmó la prohibición, "por el momento", a los atletas rusos y bielorrusos de cara a la próxima cita olímpica, en París. Pero esa no fue la noticia.

Y es que durante su declaración, el dirigente alemán sí recomendaba a las distintas federaciones deportivas que dejen participar en sus competiciones a los deportistas rusos y bielorruso, de manera individual y como "neutrales", bajo ninguna bandera. Se desaconseja, en cambio, que se admita a las selecciones de esos dos países.

"Uno: los atletas con pasaporte ruso o bielorruso deben competir sólo como atletas neutrales individuales", exponía Bach en su declaración. "Dos: los equipos de atletas con pasaporte ruso o bielorruso no pueden ser tenidos en cuenta. Tres: los atletas que apoyen activamente la guerra no pueden competir. El personal de apoyo que apoye activamente la guerra no puede ser inscrito".

"Bofetada en la cara"

Las reacciones al anuncio, por supuesto, no se han hecho esperar. Para el viceministo de Asuntos Exteriores de Polonia, Piotr Wawrzyk, se trata de "un día de vergüenza", mientras que la ministra de Interior y Deportes de Alemania, Nancy Faeser, no dudó en tachar el anuncio de su compatriota de "bofetada en la cara".

Desde el Comité Olímpico Ruso, por su parte, hablan de criterios de reinserción "discriminatorios". "La decisión del comité ejecutivo del COI es una farsa que viola los principios del COI y de la ONU", dijo el presidente del Comité Olímpico Ruso, Stanislav Pozdniakov, tras conocer la noticia. "Las condiciones anunciadas son absolutamente inadmisibles".

Los deportistas de Rusia y Bielorrusia y las selecciones representantes de sus países no participan en las competiciones internacionales desde la invasión rusa de Ucrania, en febrero de 2022, con contadas excepciones como los circuitos profesionales de tenis.

Las federaciones de boxeo y de esgrima —ambas presididas por rusos— aprobaron recientemente la readmisión de los deportistas de ambos países.