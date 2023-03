¿Por qué estaban el Príncipe Enrique y Elton John en los tribunales esta semana?

El rebelde de la familia real británica y la estrella del pop acudieron por sorpresa a un juicio contra Associated Newspapers Ltd. por allanamiento de morada de famosos.

La empresa editora del diario The Daily Mail y del dominical The Mail on Sunday está acusada de allanamiento de propiedad privada, así como de contratar ilegalmente a investigadores privados para que pusieran micrófonos en sus casas, coches y teléfonos.

Muchos demandantes famosos

Este proceso ante el Tribunal Superior de Londres es uno de los más sonados contra esta compañía, ya que también figuran entre los demandantes David Furnish -marido de Elton John y director de cine-, la actriz y exmodelo Elizabeth Hurley, Sadie Frost y la baronesa Doreen Lawrence, madre del adolescente negro Stephen Lawrence, asesinado en un ataque racista en 1993.

Imagen del hijo pequeño del rey Carlos III llegando al tribunal el lunes 27 de marzo Jordan Pettitt/AP

Associated Newspapers obtuvo ilegalmente el certificado de nacimiento del hijo de John y Furnish antes de que ellos mismos hubieran visto el documento. También consiguió ilegalmente información sobre la anterior relación sentimental de Enrique Chelsy Davy, una diseñadora de joyas de Zimbabue.

Además habría contratado a un investigador privado para piratear el teléfono de Hurley, colocado un minimicrófono en una ventana de su casa y pinchado el coche de su exnovio Hugh Grant para obtener datos económicos, planes de viaje e información médica durante su embarazo.

John y Furnish llegaron al tribunal tras la comida. Harry se sentó cerca de Frost, en la parte trasera de la sala durante toda la sesión y de vez en cuando tomaba notas.

La versión de los demandantes

"Fueron víctimas de numerosas acciones ilícitas llevadas a cabo por la empresa demandada, o por quienes actuaban siguiendo las instrucciones de sus periódicos", esgrimía el abogado David Sherborne en un documento judicial.

Las acusaciones datan principalmente del período entre 1993 y 2011, aunque también se extienden más allá de 2018, puntualizó.

La actriz Sadie Frost abandonando el tribunal londinense el pasado lunes. Kirsty Wigglesworth/AP

"Hechos demasiado antiguos", dice la empresa

La empresa niega las acusaciones y alega que las reclamaciones son demasiado antiguas para ser presentadas. Y la información sobre el escándalo de piratería telefónica era tan ampliamente conocida que los sujetos podrían haber presentado la demanda hace años.

También argumentó que la demanda debería desestimarse porque se basa en información que los periódicos entregaron confidencialmente para una investigación de 2012 sobre el incumplimiento de la ley de medios de comunicación.

El Reino Unido llevó a cabo una investigación de un año de duración sobre la ética de la prensa tras las revelaciones de 2011 sobre las escuchas realizadas por empleados del tabloide News of the World de mensajes de voz de los teléfonos móviles de celebridades, políticos y una adolescente asesinada.

Dibujo de Elizabeth Cook del desarrollo del juicio en el que aparece el príncipe Enrique. Elizabeth Cook/AP

Rupert Murdoch, su propietario, cerró el periódico en medio de la investigación penal y el escándalo público. Varios periodistas fueron condenados; la empresa de Murdoch pagó 388 millones de dólares entre indemnizaciones a decenas de víctimas del pirateo, honorarios de abogados y otros gastos asociados a las investigaciones.

Andy Coulson, exdirector de News of the World dimitió y pasó a ser jefe de comunicación del entonces líder del Partido Conservador David Cameron. Fue declarado culpable de pirateo telefónico y condenado a dieciocho meses de cárcel.

El juez Matthew Nicklin, que instruye el actual caso de escuchas, también está supervisando otra demanda por difamación que Enrique interpuso contra Associated Newspapers por un artículo sobre su solicitud de protección policial cuando él y su familia visitan el país.