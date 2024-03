Por euronews

Para el presidente francés dejar a Ucrania no es elegir la paz sino la derrota. El presidente francés, Emmanuel Macron volvió a dejar abierta este jueves la posibilidad enviar tropas francesas y de la OTAN a Ucrania.

A pesar de que la sugerencia del presidente francés Emmanuel Macron a finales de febrero provocó una fuerte oposición entre los propios socios de la OTAN, ha insistido este jueves en que la guerra en Ucrania es una cuestión vital para Europa ya que de hecho, se libra en suelo europeo. Destacó que "Hay menos de 1.500 kilómetros entre Estrasburgo y Lviv".

Macron insiste en la necesidad de apoyar a Ucrania

Macron dijo que cualquiera que sea la opción que se tome, "el único responsable será el régimen del Kremlin". Subrayó que Francia es "una fuerza por la paz" y no está en guerra con Rusia. Así que apeló una vez más a los parlamentarios franceses (y de otros países) insistiendo en que "votar en contra del apoyo a Ucrania no es elegir la paz. Es elegir la derrota":"Nunca pasaremos a la ofensiva, nunca tomaremos la iniciativa. Francia es una fuerza para la paz. Hoy, si queremos tener paz en Ucrania, no debemos ser débiles. Y debemos mirar la situación con claridad. Y "Tenemos que decir con determinación, voluntad y valentía que estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para lograr nuestro objetivo, que es que Rusia no gane".

Estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para lograr nuestro objetivo, que es que Rusia no gane. Emmanuel Macron Presidente de Francia

Alemania se muestra reacia a implicarse en la guerra

La ministra de Asuntos Exteriores alemana, Annalena Baerbock, aseguró el jueves que "una disminución del apoyo a Ucrania acercaría la guerra a nosotros".

Sin embargo, fue Alemania uno de los críticos más acérrimos de la idea de Macron. Junto con Estados Unidos y el Reino Unido, Alemania ha insistido en que la participación directa en la guerra no es una opción. De hecho el canciller alemán Olaf Scholz aseguró este miércoles en el parlamento, que no enviará misiles Taurus a Kiev precisamente porque requeriría la presencia de soldados alemanes en el campo de batalla.

Una reunión en Berlín entre Macron, el canciller alemán Olaf Scholz y el primer ministro polaco Donald Tusk, tiene previsto acercar posiciones para centrarse más en ayudar a Ucrania.