La ley que permitiría a las autoridades texanas detener a inmigrantes sospechosos de ingresar ilegalmente a Estados Unidos ha sido suspendida una vez más. Texas explica que necesita la norma ante la "invasión" de migrantes en la frontera.

La ley que permitiría a las autoridades de Texas arrestar a inmigrantes sospechosos de ingresar ilegalmente a Estados Unidos está nuevamente en suspenso. El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos emitió el martes por la noche una orden que impedía su aplicación, pocas horas después de que la Corte Suprema permitiera que la nueva y estricta ley de inmigración entrara en vigor.

El Departamento de Justicia está impugnando la ley, diciendo que Texas está excediendo la autoridad de inmigración del gobierno federal. Texas sostiene que tiene derecho a tomar medidas ante lo que el gobernador ha descrito como una "invasión" de migrantes en la frontera.

Esto es lo que debe saber

La ley permitiría a cualquier oficial de policía de Texas arrestar a personas sospechosas de ingresar al país ilegalmente. Una vez bajo custodia, los inmigrantes podrían aceptar la orden de un juez de Texas de abandonar Estados Unidos o ser procesados por delitos menores de entrada ilegal. Los inmigrantes que no se vayan podrían enfrentar arrestos nuevamente bajo cargos de delitos más graves.

La ley no se puede aplicar contra personas presentes legalmente en los EE.UU., incluidos aquellos a quienes se les concedió asilo o que están inscritos en el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia.

Los críticos, incluido el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, temen que la ley pueda llevar a la discriminación racial y la separación familiar. Los afiliados de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles en Texas y algunos estados vecinos emitieron un aviso de viaje un día después de que el gobernador Greg Abbott firmara la ley. El aviso advierte sobre una posible amenaza a los derechos civiles y constitucionales al pasar por Texas.

Abbott ha rechazado las preocupaciones sobre la elaboración de perfiles. Mientras firmaba el proyecto de ley, dijo que los policías y miembros de la Guardia Nacional en la frontera pueden ver a los migrantes cruzar ilegalmente "con sus propios ojos". La ley puede aplicarse en cualquiera de los 254 condados de Texas, incluidos aquellos que se encuentran a cientos de kilómetros de la frontera.

Pero el representante estatal republicano David Spiller, autor de la ley, ha dicho que espera que la gran mayoría de los arrestos se produzcan dentro de un radio de 50 millas (80 kilómetros) de la frontera entre Estados Unidos y México. El jefe de la policía estatal de Texas ha expresado expectativas similares. Algunos lugares están prohibidos. No se pueden realizar arrestos en escuelas públicas y privadas,lugares de adoración u hospitales y otras instalaciones de atención médica, incluidos aquellos donde se realizan exámenes forenses de agresión sexual.

No está claro adónde podrían ir los inmigrantes a quienes se les ordena salir. La ley dice que deben ser enviados a los puertos de entrada a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, incluso si no son ciudadanos mexicanos. Sin embargo, el Gobierno de México dijo el martes que no aceptaría el regreso de ningún migrante a su territorio desde el estado de Texas.

La decisión de la Corte Suprema no abordó la constitucionalidad de la ley

El Departamento de Justicia, expertos legales y grupos defensores de los derechos de los inmigrantes han dicho que se trata de un claro conflicto con la autoridad del Gobierno estadounidense para regular la inmigración.

El juez de distrito estadounidense David Ezra, designado por el expresidente Ronald Reagan, estuvo de acuerdo en una orden de 114 páginas. Añadió que la ley podría obstaculizar las relaciones exteriores de Estados Unidos y sus obligaciones en virtud de tratados.

Los opositores han calificado la medida como el intento más dramático por parte de un estado de controlar la inmigración desde una ley de Arizona de 2010 – denunciada por los críticos como el proyecto de ley 'Muéstrame tus papeles' – que fue en gran medida anulada por la Corte Suprema de Estados Unidos. Ezra citó en su decisión el fallo de la Corte Suprema de Arizona de 2012.

Texas ha argumentado que la ley refleja la norma federal en lugar de entrar en conflicto con ella

Las detenciones por cruces ilegales a lo largo de la frontera sur cayeron a la mitad en enero desde niveles récord en diciembre. Los funcionarios de la Patrulla Fronteriza atribuyeron el cambio a disminuciones estacionales y a una mayor aplicación de la ley por parte de Estados Unidos y sus aliados. El Gobierno federal aún no ha publicado las cifras de febrero.

Texas ha acusado a miles de migrantes de invasión de propiedad privada bajo una operación más limitada que comenzó en 2021. Mientras, persisten las tensiones entre Texas y la administración Biden. En la ciudad fronteriza de Eagle Pass, Texas, miembros de la Guardia Nacional impidieron que agentes de la Patrulla Fronteriza accediesen a una ribera de un río parque.

Otros gobernadores republicanos han expresado su apoyo a Abbott, quien ha dicho que el Gobierno federal no está haciendo lo suficiente para hacer cumplir las leyes de inmigración. Otras medidas implementadas por Texas incluyen una barrera flotante en el Río Grande y alambre de púas a lo largo de la frontera.