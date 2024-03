Sorpresa ante la respuesta de Israel a la resolución de la ONU para un alto el fuego en Gaza

Por Euronews

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, canceló la visita de una delegación de alto nivel a Washington.

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, declaró que la respuesta de Israel a la resolución de la ONU para alcanzar un alto el fuego inmediato en la Franja de Gaza fue 'sorprendente'. "Estamos un poco perplejos por esto", afirmó. El lunes, el Gobierno estadounidense decidió no utilizar su derecho de veto sobre la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. A continuación, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, canceló la visita de una delegación de alto nivel a Washington. Netanyahu no habló con Biden antes de cancelar el viaje de la delegación, y Biden no tiene ninguna intención inmediata de telefonear a Netanyahu, señaló el funcionario.

El Gobierno de Israel está decidido a llevar su ofensiva a Rafah

Mientras tanto, el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, se reunió el lunes con el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, y con otros altos funcionarios, en Washington, donde continuarían las conversaciones. Sullivan indicó que el plan de Israel de entrar en Rafah no era inminente, y que todavía habría tiempo para seguir con el diálogo en curso, a pesar del viaje cancelado.

"En primer lugar, es una resolución no vinculante, por lo que no tiene ningún impacto, en absoluto, sobre Israel, ni sobre la capacidad de Israel para seguir persiguiendo a Hamás. En segundo lugar, como señalé en mi declaración inicial, no representa ningún cambio en nuestra política", declara John Kirby, asesor de comunicación del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.

Moralmente, Israel no tiene derecho a detener la guerra mientras siga habiendo rehenes en Gaza, declaró el ministro de Defensa, Yoav Gallant, tras la votación del Consejo de Seguridad de la ONU. En una ceremonia conmemorativa en Tel Aviv, los familiares de los rehenes, que siguen retenidos por Hamás en la Franja de Gaza, han criticado la primera solicitud del Consejo de Seguridad de la ONU de lograr un alto el fuego en Gaza. La resolución también exigía la liberación de todos las personas capturadas por los milicianos de Hamás, durante los ataques sorpresa del pasado 7 de octubre en el sur de Israel.

"Estamos aquí, esta noche, para recordar a todo el mundo que hay 134 rehenes en Gaza, en manos de Hamás, el grupo terrorista. Todo el mundo debería saberlo y recordarlo: ya casi han pasado seis meses, y el mundo calla", afirma Shlomi Berger, padre del rehén Agam Berger.

Rechazo a la iniciativa de la ONU entre los ciudadanos de la Franja de Gaza

En Deir Al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza, la respuesta de la gente fue inmediata. Muchas personas rechazan la resolución de la ONU y exigen, en su lugar, un alto el fuego 'permanente'.

"No queremos un alto el fuego temporal, sino un alto el fuego que sea completo, constante y permanente. Todo lo que no sea así, no es necesario. Hoy, la guerra se detendrá, y mañana volveremos a los misiles, la destrucción y la matanza. Este diálogo no sirve de nada, y es inaceptable" señala Fareed Hamdan, ciudadano palestino desplazado, procedente de Jan Yunis.

Los palestinos de Deir Al-Balah lloraban el lunes a las víctimas de los ataques israelíes llevados a cabo en la zona durante la noche, y la madrugada del lunes. Diez personas murieron, después de que las fuerzas israelíes atacaran una casa en la ciudad de Deir Al-Balah, según la agencia de noticias palestina Wafa. La guerra en curso en Gaza ha provocado un empeoramiento de la crisis humanitaria, y un nuevo informe de una coalición de grupos de ayuda, incluidas agencias de la ONU, prevé que el norte de Gaza se enfrentará a una hambruna en las próximas semanas. En su última actualización, el Ministerio de Sanidad de Gaza, dirigido por Hamás, señala que más de 32.000 personas han muerto en el territorio desde el 7 de octubre; la mayoría son mujeres y niños. Más de 74.000 personas han resultado heridas.