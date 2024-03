Por Euronews con AP

Un carguero perdió potencia y chocó contra una columna de un importante puente de Baltimore (EE.UU.), provocando su hundimiento en el río. El derrumbe podría interrumpir un vital puerto de navegación durante meses. Seis personas desaparecieron y han sido dadas por muertas.

La tripulación del barco emitió una llamada de socorro momentos antes de que el accidente derribara el puente Francis Scott Key, lo que permitió a las autoridades limitar el tráfico de vehículos en el tramo, dijo el gobernador de Maryland.

A medida que el barco se acercaba al puente, se podían ver bocanadas de humo negro mientras las luces se encendían y apagaban. La nave golpeó uno de los soportes del puente, provocando que la estructura colapsara.

Mientras el barco avanzaba hacia el puente a "una velocidad muy, muy rápida", las autoridades tuvieron el tiempo justo para impedir que los automóviles cruzaran el puente, dijo el gobernador de Maryland, Wes Moore.

Estas personas son héroes. Anoche salvaron vidas Wes Moore gobernador de Maryland.

Una operación de rescate para encontrar a los desaparecidos

Por la noche, el coronel Roland L. Butler Jr., superintendente de la Policía Estatal de Maryland, anunció que la misión de búsqueda y rescate estaba pasando a una de búsqueda y recuperación. También dijo que la búsqueda estaba en pausa y que los buzos regresarían al sitio a las 6:00 del miércoles, cuando se esperaba que mejoraran las difíciles condiciones nocturnas. No se han recuperado cadáveres, dijo Butler.

El accidente ocurrió en medio de la noche, mucho antes del ajetreado viaje matinal por el puente que se extiende 2,6 kilómetros (1,6 millas) y fue utilizado por 12 millones de vehículos el año pasado. Las seis personas desaparecidas formaban parte de un equipo de construcción que tapaba los baches del puente, dijo Paul Wiedefeld, secretario de transporte del estado.

Hay desaparecidos de Cuatemala, Honduras y México que trabajaban en el puente

El consulado de Guatemala en Maryland dijo en un comunicado que dos de los desaparecidos eran ciudadanos de la nación centroamericana. No proporcionó sus nombres, pero dijo que funcionarios consulares estaban en contacto con las autoridades y ayudando a las familias.

El viceministro de Relaciones Exteriores de Honduras, Antonio García, dijo a The Associated Press que un ciudadano hondureño, Maynor Yassir Suazo Sandoval, estaba desaparecido. Dijo que había estado en contacto con la familia de Suazo. Y el Consulado de México en Washington dijo a través de la plataforma de redes sociales X que entre los desaparecidos también se encuentran ciudadanos de esa nación. No dijo cuántos.

Un alto ejecutivo de la empresa que empleaba a los trabajadores también dijo, por la tarde, que se suponía que los trabajadores estaban muertos dada la profundidad del agua y el tiempo que había pasado.

Jeffrey Pritzker, vicepresidente ejecutivo de Brawner Builders, dijo que el equipo estaba trabajando en el medio del puente cuando se derrumbó. "Esto fue completamente imprevisto", dijo Pritzker. "No sabemos qué más decir. Estamos muy orgullosos de la seguridad y tenemos conos, señales, luces, barreras y abanderados".

Jesús Campos, quien trabajó en el puente para Brawner Builders y conoce a los miembros del equipo, dijo que le dijeron que estaban en un descanso y que algunos estaban sentados en sus camiones. "Sé que estuve allí hace un mes y sé lo que se siente cuando pasan los trailers", dijo Campos. "Imagínese saber que está cayendo. Es muy dificil. Uno no sabría qué hacer".

El padre Ako Walker, sacerdote católico del Sagrado Corazón de Jesús, dijo que pasó tiempo con las familias de los trabajadores desaparecidos mientras esperaban noticias de sus seres queridos. "Se puede ver el dolor grabado en sus rostros", dijo Walker.

La Policía cortó el tráfico antes del colapso: dos personas fueron rescatadas del agua

Los rescatistas sacaron del agua a dos personas, una de las cuales fue atendida en un hospital y dada de alta horas después. Varios vehículos también cayeron al río, aunque las autoridades no creían que hubiera nadie dentro. "Parecía sacado de una película de acción", dijo el alcalde de Baltimore, Brandon Scott, calificándolo de "una tragedia impensable".

Un agente de Policía hizo una llamada justo antes del colapso diciendo que un barco había perdido su dirección y pidió a los oficiales que detuvieran todo el tráfico en el puente, según el tráfico de radio de primeros auxilios de la Autoridad de Transporte de Maryland obtenido del Broadcastify.com.

Un oficial que detuvo el tráfico informó por radio que iba a conducir hasta el puente para alertar al equipo de construcción. Pero segundos después, otro oficial informó: "Todo el puente simplemente se cayó. Empieza, empieza quien sea, todos... todo el puente simplemente se derrumbó".

En un canal de radio separado para trabajadores de mantenimiento y construcción, alguien dijo que los oficiales estaban deteniendo el tráfico porque un barco había perdido el rumbo. No hubo orden de evacuación y 30 segundos después el puente cayó y el canal quedó en silencio.

La caída del puente, un problema para el área de Baltimore

"La pérdida de este puente devastará toda el área, así como toda la costa este", dijo el senador estatal Johnny Ray Salling. El secretario de Transporte, Pete Buttigieg, dijo en una conferencia de prensa que era demasiado pronto para estimar cuánto tiempo llevará limpiar el canal, que tiene unos 15 metros (50 pies) de profundidad. "No conozco ningún puente que haya sido construido para resistir un impacto directo de un buque de este tamaño", dijo.

El Dali, que se dirigía de Baltimore a Colombo, Sri Lanka y ondeaba bajo bandera de Singapur, mide unos 985 pies (300 metros) de largo y unos 157 pies (48 metros) de ancho, según datos de Marine Traffic. Synergy Marine Group, que gestiona el barco, confirmó que chocó contra un pilar del puente alrededor de la 01:30 mientras estaba bajo el control de uno o más pilotos, que son especialistas locales que ayudan a guiar a los barcos hacia y fuera de los puertos de manera segura. El barco es propiedad de Grace Ocean Private Ltd.

Synergy dijo que todos los miembros de la tripulación y los dos pilotos a bordo estaban contabilizados y no hubo informes de heridos. El barco se movía a ocho nudos, aproximadamente 14,8 kph (9 mph), dijo el gobernador.

Los inspectores encontraron un problema en la maquinaria del Dali en junio, pero un examen más reciente no encontró ninguna deficiencia, según el sistema de información de envío Equasis. El gigante naviero danés Maersk dijo que había fletado el barco. Se podían ver restos del puente sobresaliendo del agua después del colapso. La rampa de acceso terminó abruptamente donde una vez comenzó el tramo.

La colisión del barco con el puente "se sintió como un terremoto"

Donald Heinbuch, jefe retirado del departamento de Bomberos de Baltimore, dijo que se despertó sobresaltado por un fuerte estruendo que sacudió su casa durante varios segundos y que "se sintió como un terremoto". Condujo hasta la orilla del río y no podía creer lo que vio. "El barco estaba allí y el puente estaba en el agua, como si hubiera volado", dijo.

El puente cruza el río Patapsco en la entrada del concurrido puerto, que conduce a la Bahía de Chesapeake y al Océano Atlántico. Inaugurado en 1977, el puente lleva el nombre del escritor de 'The Star-Spangled Banner', Francis Scott Key.

Wiedefeld dijo que todo el tráfico de embarcaciones hacia y desde el puerto se suspendería hasta nuevo aviso, aunque las instalaciones todavía estaban abiertas a los camiones. El presidente Joe Biden dijo que planeaba viajar a Baltimore y que tiene la intención de que el gobierno federal se haga cargo de todo el coste de la reconstrucción.

Esto llevará algún tiempo Joe Biden

Una vía vital para el comercio estadounidense que puede causar escasez de bienes

El año pasado, el puerto de Baltimore manejó un récord de 52,3 millones de toneladas de carga extranjera por un valor de 80.000 millones de dólares (74.000 millones de euros), según el estado.

El director de una empresa de gestión de la cadena de suministro dijo que los estadounidenses deberían esperar una escasez de bienes debido al efecto del colapso en el transporte marítimo de contenedores y el transporte por carretera en la costa este. "No es sólo el puerto de Baltimore el que se verá afectado", dijo Ryan Petersen, director ejecutivo de Flexport.

Sin embargo, no es probable que el colapso perjudique el comercio mundial porque Baltimore no es un puerto importante para los buques portacontenedores. Sus instalaciones son más importantes cuando se trata de bienes como equipos agrícolas y automóviles, dijo Judah Levine, jefe de investigación de la plataforma global de reserva de carga Freightos.