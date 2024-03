Por Euronews

En el seno del Servicio de Seguridad e Inteligencia de Finlandia, SUPO, afirman que no hay motivos para que Rusia cambie su comportamiento en la frontera oriental de Finlandia.

Rusia sigue siendo la mayor amenaza para la seguridad nacional de los finlandeses, según el Servicio de Seguridad e Inteligencia de Finlandia, SUPO. El organismo hizo público el martes 26 de marzo su informe anual. Así, en el seno del SUPO afirman que no hay motivos para que Rusia cambie su comportamiento en la frontera oriental de Finlandia. El año pasado, las autoridades rusas empezaron a dirigir hacia los puestos fronterizos finlandeses, a personas sin los documentos de viaje necesarios.

Informe anual del Servicio de Seguridad e Inteligencia de Finlandia

En un acto con motivo de la publicación del informe anual de la entidad, Teemu Turunen, director en funciones del SUPO, afirmaba que la amenaza en la frontera oriental es un problema a largo plazo. Además, señalaba que la instrumentalización de los inmigrantes es una forma fácil para Rusia de mantener a Finlandia alerta. Según fuentes del Servicio de Seguridad e Inteligencia de Finlandia, la migración instrumentalizada es un medio para que Rusia exprese su descontento con la pertenencia de Finlandia a la OTAN.

"Rusia está tratando a Finlandia como un Estado inamistoso, y como objetivo de actividades de espionaje e influencia maligna", señala el informe del SUPO. Sin embargo, la guerra en Ucrania hace que Rusia no se centre en Finlandia, lo que significa que no es probable que se produzca una amenaza militar en un futuro próximo, según el investigador del SUPO, Petteri Lalu. Entretanto, el organismo ha advertido de que Finlandia no debe subestimar las operaciones de inteligencia de Rusia.

Ciudadanos rusos contrarios a la política del Kremlin

Entre los ciudadanos rusos residentes en Finlandia, la mayoría no apoya las acciones del Kremlin. Además, según Turunen, los rusos que viven en territorio finlandés no se han organizado en ningún tipo de movimiento significativo. "El riesgo de que se conviertan en una fuerza influyente en la sociedad finlandesa es bastante pequeño", afirma. Según el SUPO, ni siquiera un hundimiento total del Gobierno de Rusia provocaría una gran afluencia de rusos a través de la frontera finlandesa.