Por Euronews

Finlandia acusa a Rusia de alentar a los solicitantes de asilo a cruzar su frontera compartida.

El primer ministro de Finlandia, Petteri Orpo, ha pedido al Parlamento que no obstaculice el proyecto de ley de deportación que permitiría a las autoridades fronterizas finlandesas negarse a aceptar solicitudes de asilo en determinadas circunstancias.

En declaraciones a los medios de comunicación, Orpo aseguró que "Finlandia necesita esta ley".

"Por supuesto, la ley que aprobamos puede modificarse aquí en el Parlamento, pero no diluirse. No tiene sentido crear una ley de emergencia que no funcione. Ése es el límite y es algo que el Parlamento y el Comité de Administración deben evaluar", dijo.

Una cuestión de seguridad

"Desde mi perspectiva como primer ministro, mi postura es que Finlandia necesita esta ley. Y espero que el Parlamento encuentre ahora soluciones que nos permitan asegurar la mayoría de 5/6 y, después de eso, podamos sentirnos más seguros", añadió.

Finlandia, que comparte una frontera de 1.340 kilómetros y ocho cruces fronterizos oficiales con Rusia, se convirtió en el miembro número 31 de la OTAN en abril del año pasado, poniendo fin a décadas de la no alineación militar como resultado de la invasión rusa de Ucrania, que comenzó el 24 de febrero de 2022.