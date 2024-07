Los astronautas Barry Wilmore y Sunita Williams, que forman la primera tripulación del Starliner de Boeing, se han quedado varados en la Estación Espacial Internacional. ¿Qué pasará ahora?

Los dos astronautas abandonados en la Estación Espacial Internacional sin fecha de regreso probablemente "tienen una gran sonrisa en la cara y están contentos de estar allí", según el exastronauta francés Jean-Francois Clervoy.

La tripulación de prueba del Boeing Starliner, Barry "Butch" Wilmore y Sunita "Suni" Williams, partió de la Tierra el 5 de junio y se suponía que regresaría ocho días después. Pero varios problemas en la nave de Boeing han hecho que su regreso se haya pospuesto tres veces, y podrían no volver de la órbita hasta el 6 de julio.

En una entrevista concedida a 'Euronews Next', Clervoy afirmó que no se trata de una situación preocupante, ya que los astronautas están concentrados y haciendo su trabajo. Están en estrecha comunicación con el equipo en tierra y pueden llamar a sus familias todos los días. En todo caso, les da más tiempo en la Estación Espacial Internacional, algo que, según él, "disfrutarán".

También son astronautas en los que se puede confiar, dijo el exastronauta francés, que ha trabajado tanto con Wilmore como con Williams en el pasado y mantiene una estrecha amistad con Wilmore. "Es un tipo extraordinario. Puedes confiar en él al 100% y será el tipo que hará lo que sea para ayudarte y salvarte", dijo Clervoy. "Es el tipo de astronauta que, cuando lo conoces, piensas que te gustaría volar con él. Sunita es igual, por lo que sé de ella por una relación profesional, es una chica muy agradable, muy competente".

¿Están atrapados en el espacio?

Los medios de comunicación han dicho que están "atrapados" en la Estación Espacial Internacional, un término que Clervoy rechaza tajantemente. Si hay que evacuar la Estación Espacial Internacional, el Starliner puede utilizarse como bote salvavidas, afirmó, añadiendo que "a pesar de los problemas, el Starliner es capaz de cumplir esta función, con redundancias ligeramente degradadas pero suficientes para que Bush y Sunita regresen sanos y salvos".

El Starliner puede permanecer acoplado a la Estación Espacial Internacional hasta 45 días, dijo el responsable de la tripulación comercial de la NASA, Steve Stich, en declaraciones a los medios. "No están atascados. Lo que están es esperando a Boeing", dijo Laura Forczyk, propietaria de la consultora espacial Astralytical.

"Están viendo cómo pueden evaluar el Starliner mientras está acoplado a la Estación Espacial Internacional", dijo a 'Euronews Next'. "Eso es porque hay ciertas cosas que no pueden evaluar en tierra", dijo Forczyk, añadiendo que las pruebas son también para ver si cualquier futuro Starliner sería seguro para volar humanos.

Forczyk también dijo que tienen suministros suficientes para un tiempo, ya que este tipo de medidas se tienen en cuenta antes del despegue. Incluso si Starliner no puede devolverlos, la nave Crew Dragon de SpaceX o la nave Soyuz de Rusia podrían hacerlo, aunque Forczyk y Clervoy dijeron que esto sería poco probable.

¿Qué falló en el Starliner?

Es la primera vez que el Starliner de Boeing se lanza en una misión tripulada. La nave tuvo problemas incluso antes del despegue y se retrasó un mes debido a una fuga de helio y a problemas de suministro eléctrico.

La fuga era tan pequeña en ese momento que los ingenieros creyeron que aún era seguro despegar. El helio impulsa los sistemas de propulsión para moverse en el espacio y ralentizar el viaje hacia la atmósfera terrestre. Tras el despliegue, Starliner sufrió cinco fugas de helio, cinco fallos en sus 28 propulsores de maniobra y una válvula de propulsante no se cerró completamente. "Por lo que he entendido, las fugas de helio no son preocupantes, pero no son normales, no se esperan", dijo Clervoy.

"Boeing y la NASA, que es el comprador de los servicios y que está preocupada porque son sus astronautas (de la NASA) los que vuelan, quieren entender, quieren ver cómo evolucionan, por qué el flujo y de dónde viene esta fuga", añadió.

La NASA y Boeing están trabajando en una solución y, una vez que los responsables de la NASA den el visto bueno al equipo para el regreso, se utilizarán los propulsores del Starliner para desacoplar la cápsula de la Estación Espacial Internacional e iniciar el viaje de seis horas a la Tierra.

¿Qué significa esto para Boeing?

La NASA quiere que Starliner se convierta en la segunda nave espacial estadounidense que lleve astronautas a la Estación Espacial Internacional, junto con la Crew Dragon de SpaceX. Aunque el incidente es embarazoso para Boeing, que también se enfrenta a críticas en la Tierra, Clervoy confía en que la NASA continúe su asociación con el gigante aeroespacial.

"Probablemente habrá un retraso en el uso de Starliner hasta que Boeing solucione los problemas. Pero Starliner ya está casi listo y solo quedan unos pocos problemas por limar", dijo, añadiendo que pronto podría utilizarse para los viajes rutinarios a la Estación Espacial Internacional.

Clervoy señaló que esto es especialmente cierto ya que, si Rusia pone fin a su acuerdo sobre naves espaciales con Estados Unidos antes de 2030, la NASA no querrá depender de la única nave de SpaceX. Pero el mero hecho de que haya razones técnicas para el retraso hasta la Tierra "es algo que debería preocupar a Boeing", dijo Forczyk.

"La NASA está evaluando si Boeing es o no un buen socio para el programa de tripulación comercial de la Estación Espacial Internacional", añadió. "En el futuro, se supone que Boeing volará hasta seis misiones Starliner, pero si esta misión no tiene pleno éxito según los criterios que establezca la NASA, entonces esta podría decir que hay que hacer otra misión de demostración, lo que supondría otro coste para Boeing".

Forczyk dijo que al principio todo el mundo esperaba que Boeing fuera la primera en llevar tripulación a la Estación Espacial Internacional. Pero la NASA "realmente ha llegado a confiar en SpaceX" para la carga, para las cargas útiles y las misiones tripuladas.

Esto se puede ver cuando la NASA adjudicó a SpaceX el contrato para construir el vehículo que retirará la Estación Espacial Internacional de la órbita terrestre. "Lo que estamos viendo es que SpaceX se ha convertido de forma natural, a través de sus acciones, en el líder y en el caballo de batalla del mundo del lanzamiento", dijo Forczyk. "Y Boeing ha quedado en ridículo en comparación".