Boeing puede enfrentarse a una multa, tres años de libertad condicional y auditorías de seguridad independientes. Aun así, las familias de las víctimas quieren un castigo más severo.

PUBLICIDAD

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) está presionando a Boeing para que se declare culpable de fraude criminal en relación con dos accidentes aéreos mortales en los que se vieron implicados sus reactores 737 Max, según han revelado fuentes conocedoras del asunto.

Boeing tendrá hasta finales de la semana que viene para aceptar o rechazar la oferta de declaración de culpabilidad, que impone una sanción económica al fabricante. El acuerdo, según fuentes conocedoras del asunto, también obliga al fabricante a permitir que un monitor independiente supervise su cumplimiento de las leyes antifraude durante un periodo de tres años.

El DOJ decidió seguir adelante con la acusación tras acusar a Boeing de violar un acuerdo de 2021 relacionado con los accidentes mortales. El accidente que involucró a Lion Air de Indonesia ocurrió en octubre de 2018, seguido de un vuelo de Ethiopian Airlines en marzo de 2019.

El acuerdo anterior se alcanzó después de que la compañía reconociera que había engañado a los reguladores de seguridad aérea sobre el 737 Max. La compañía culpó del fraude a dos empleados de nivel relativamente bajo, pagó una multa de 244 millones de dólares (227 millones de euros) y se comprometió a poner en marcha un nuevo sistema de cumplimiento para evitar nuevos fraudes.

Familiares de víctimas fallecidas acusan a Boeing de 'gaslighting'

En mayo de este año, el DOJ acusó a Boeing de incumplir el acuerdo, alegando que no había "diseñado, implantado y aplicado un programa de cumplimiento y ética para prevenir y detectar infracciones de las leyes estadounidenses contra el fraude en todas sus operaciones".

El DOJ informó a los familiares de algunas de las 346 personas que murieron en los accidentes sobre la reciente oferta de declaración de culpabilidad durante una reunión por vídeo.

Los familiares, que quieren que Boeing se enfrente a un juicio penal y pague una multa de 24.800 millones de dólares (23.000 millones de euros), reaccionaron airadamente. Uno de ellos dijo que los fiscales estaban engañando a las familias. Otro les gritó durante varios minutos cuando se le dio la oportunidad de hablar.

"Estamos enfadados. Deberían simplemente procesar", dijo Nadia Milleron, residente en Massachusetts, cuya hija de 24 años, Samya Stumo, murió en el segundo de los dos accidentes del 737 Max. "Esto no es más que volver a dejar a Boeing libre de culpa".

Personas con conocimiento del asunto afirman que el DOJ planea llevar a Boeing a juicio si la empresa se niega a declararse culpable, aunque ambas partes han declinado hacer comentarios.

Piden que el juez decida las penas

El acuerdo de culpabilidad quitaría al juez de distrito estadounidense Reed O'Connor la capacidad de aumentar la pena de Boeing en caso de condena, y algunas de las familias planean pedir al juez de Texas que rechace el acuerdo si Boeing lo acepta.

"La indignante pieza subyacente de este acuerdo es que no reconoce que el crimen de Boeing mató a 346 personas", dijo Paul Cassell, uno de los abogados de las familias de las víctimas. "Boeing no va a rendir cuentas por ello y no va a admitir que eso ocurrió".

Sanjiv Singh, abogado de 16 familias que perdieron parientes en el accidente de Lion Air en octubre de 2018 frente a Indonesia, calificó la oferta de declaración de culpabilidad de "extremadamente decepcionante." Los términos, dijo, "se leen como un trato ventajoso".

Boeing tiene grandes contratos con el Pentágono y la NASA, que algunos expertos legales dicen que podrían peligrar si Boeing es condenado. Por otra parte, los organismos federales pueden conceder exenciones a las empresas condenadas por delitos graves para que sigan pudiendo optar a contratos gubernamentales. Los abogados de las familias de las víctimas del accidente esperan que eso se haga en el caso de Boeing.

El Departamento de Justicia tampoco ha dado indicios de que vaya a procesar a ningún directivo o ex directivo de Boeing, otra de las reivindicaciones de las familias.

No está claro qué impacto podría tener un acuerdo de culpabilidad en otras investigaciones sobre Boeing, incluidas las que siguieron al reventón de un tapón de la puerta lateral de un Boeing Max 9 durante un vuelo de Alaska Airlines en enero.

Mientras tanto, Boeing anunció el lunes sus planes de adquirir el proveedor aeroespacial Spirit AeroSystems por 4.700 millones de dólares (4.400 millones de euros), una medida destinada a mejorar la seguridad.

"Con la reintegración de Spirit, podemos alinear plenamente nuestros sistemas de producción comercial, incluidos nuestros sistemas de gestión de la seguridad y la calidad, y nuestra plantilla con las mismas prioridades, incentivos y resultados, centrados en la seguridad y la calidad", declaró el consejero delegado de Boeing, Dave Calhoun. Spirit fabricó el fuselaje implicado en la explosión del tapón de la puerta en enero.