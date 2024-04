Por Euronews con AP

Se trata del seísmo más fuerte ocurrido en Taiwán en 25 años, sacudió la isla durante dañando edificios y carreteras y provocando la muerte de al menos cuatro personas. Los equipos de rescate buscan posibles víctimas.

La agencia nacional de Bomberos de Taiwán anunció que al menos cuatro personas murieron en el condado de Hualien y cerca de 60 resultaron heridas a causa del terremoto que se produjo poco antes de las 8:00, hora local. El periódico local 'United Daily News' informó que tres excursionistas murieron en desprendimientos de rocas en el Parque Nacional Taroko, cerca del epicentro en alta mar.

Un edificio de cinco pisos en Hualien resultó gravemente dañado, el primer piso se derrumbó y dejó el resto inclinado en un ángulo de 45º. En la capital, Taipei, cayeron tejas de edificios y escombros de algunas obras de construcción. Las escuelas evacuaron a sus estudiantes a los campos deportivos y les equiparon con cascos de seguridad. Algunos también se cubrieron con libros de texto para protegerse de la caída de objetos mientras continuaban las réplicas.

Varios servicios de transporte fueron suspendidos

El servicio de tren fue suspendido en toda la isla de 23 millones de habitantes, al igual que el servicio de metro en Taipei, donde una línea aérea recién construida se separó parcialmente. El tráfico a lo largo de la costa este estaba prácticamente paralizado, con deslizamientos de tierra y caída de escombros que golpearon túneles y carreteras en la región montañosa. Estos causaron daños a vehículos, aunque no estaba claro si alguien resultó herido.

A pesar del terremoto que se produjo en plena hora punta de la mañana, poco antes de las 8:00, el pánico inicial se disipó rápidamente en la isla, que se ve sacudida regularmente por temblores y se prepara para ellos con simulacros en las escuelas y avisos emitidos a través de los medios públicos y los teléfonos móviles.

Las autoridades dijeron que sólo esperaban un terremoto relativamente leve de magnitud 4 y, en consecuencia, no enviaron alertas. Aún así, el terremoto fue lo suficientemente fuerte como para asustar a la gente que está acostumbrada a tales sacudidas. "Los terremotos son algo común y me he acostumbrado a ellos. Pero hoy fue la primera vez que un terremoto me asustó hasta las lágrimas", dijo Hsien-hsuen Keng, residente de Taipei. "Me despertó el terremoto. Nunca antes había sentido un temblor tan intenso".

La ciudad de Hualien fue sacudida por última vez por un terremoto mortal en 2018, que derrumbó un hotel histórico y otros edificios. El peor terremoto ocurrido en Taiwán en los últimos años se produjo el 21 de septiembre de 1999, con una magnitud de 7,7, y causó 2.400 muertes, hirió a unas 100.000 personas y destruyó miles de edificios.

La amenaza de tsunami desaparece en gran medida después del fuerte terremoto

La Agencia Meteorológica de Japón dijo que se detectó una ola de tsunami de 30 centímetros en la costa de la isla Yonaguni unos 15 minutos después de que se produjo el terremoto. Se midieron olas más pequeñas en las islas Ishigaki y Miyako. Japón envió aviones militares para recopilar información sobre el impacto en la región de Okinawa. La alerta por tsumani se descativó al cabo de unas horas.

La agencia de monitoreo de terremotos de Taiwán dio una magnitud de 7,2, mientras que el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS ) la estimó en 7,4 grados. Golpeó a unos 18 kilómetros al sur-suroeste de Hualien y tenía unos 35 kilómetrosde profundidad. Siguieron múltiples réplicas, el USGS detectó que uno de los terremotos posteriores tuvo una magnitud de 6,5. Los terremotos menos profundos tienden a causar más daños en la superficie.

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico dijo que no había amenaza de tsunami para Hawaii o el territorio estadounidense de Guam en el Pacífico. Aproximadamente tres horas después del terremoto, dijo que la amenaza había pasado en gran medida en todas las áreas y que se reportaron olas sólo en Taiwán y el sur de Japón.

El temblor se sintió en China

El terremoto se sintió en Shanghái y en varias provincias de la costa sureste de China, según los medios chinos. China y Taiwán están a unos 160 kilómetros de distancia. El gigante asiático no emitió advertencias de tsunami para la parte continental de China. Los residentes de la provincia china de Fujian informaron de violentos temblores, según 'Jimu News', un medio local. Un hombre explicó a la prensa que el temblor lo despertó y duró aproximadamente un minuto.

En Filipinas, se pidió a los residentes a lo largo de la costa norte que evacuaran a zonas más altas, pero no se informó de ningún tsunami importante unas tres horas después del terremoto. Se pidió a los aldeanos de las provincias de Batanes, Cagayan, Ilocos Norte e Isabela que no regresaran a sus hogares hasta que se levantara la alerta de tsunami, explica el Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología Teresito Bacolcol.

El secretario jefe del gabinete japonés, Yoshimasa Hayashi, anunció que no hubo informes de heridos o daños en Japón. Instó a los residentes de la región de Okinawa a permanecer en terreno elevado hasta que se levantasen todos los avisos de tsunami. Advirtió a la gente contra la desinformación y los instó a mantener la calma y ayudar a los demás.

Taiwán se encuentra a lo largo del 'Anillo de Fuego' del Pacífico, la línea de fallas sísmicas que rodea el Océano Pacífico y donde ocurren la mayoría de los terremotos del mundo.