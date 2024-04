La barbarie entre Israel y Hamás no cesa. La Franja de Gaza se ha convertido en la zona tensionada que más miradas atrae en el mundo. En este contexto, el portavoz del Ejército israelí, Roni Kaplan, atiende a 'Euronews'.

Tras casi seis meses de contienda, el alto el fuego no es una opción que parezca estar cerca. Ninguna de las dos partes cumple los requerimientos necesarios que exige la otra para frenar esta guerra que se ha cobrado más de 33.000 vidas.

Los últimos días, Israel está recibiendo críticas por la muerte de siete cooperantes de la ONG del chef español José Andrés, World Central Kitchen, que se encontraban en Gaza para repartir ayuda humanitaria. Desde Israel han reconocido que estas muertes se debieron a un "error" por parte de las Fuerzas de Defensa (FDI) y han trasladado su pésame a los allegados de las víctimas.

'Euronews' ha hablado con Roni Kaplan, portavoz del Ejército hebreo. Desde un edificio gubernamental en Jerusalén, atiende a las preguntas de este medio lamentando reiteradamente, entre otras cosas, la muerte de los vuluntarios de la ONG del chef José Andrés.

PREGUNTA: Israel ha pedido perdón por el ataque que acabó con la vida de siete miembros de la ONG World Central Kitchen que estaban repartiendo ayuda humanitaria. Se ha tachado de "error" ¿Qué pasó exactamente?

RESPUESTA: Sí, fue un error nuestro, un error humano que no tuvimos ninguna intención de cometer. Las Fuerzas de Defensa de Israel estaban monitoreando la salida de un convoy con ayuda humanitaria. Identificaron a personas armadas dentro del vehículo y pensaron que eran terroristas de Hamás.

P: ¿Realmente iban con personas armadas o fue un error de percepción? ¿Quiénes eran esas personas?

R: Hace solo unos minutos la investigación ha concluído que había personas armadas, pero no eran miembros de Hamás, sino que defendían a los voluntarios que atravesaban una zona de guerra. Quiero expresar nuestro profundo pesar por este incidente. Enviamos nuestras condolencias al chef José Andrés, a las familias de los fallecidos y a toda la organización de World Central Kitchen, que hace un trabajo admirable.

P: ¿Qué medidas han tomado después de lo sucedido?

R: Se ha cesado al cabo mayor que era el responsable de esta operación. También a un coronel a cargo. Ambos han sido destituidos, una decisión del comandante jefe de las Fuerzas de Defensas de Israel.

P: ¿Van a motivar la llegada de más ayuda humanitaria después del miedo que ha podido causar este hecho en los voluntarios?

R: La entrega de ayuda humanitaria es fundamental para el pueblo en Gaza y vamos a seguir trabajando para fortalecer o para facilitar su llegada. También vamos a tomar medidas inmediatas para para garantizar que se redoblen los esfuerzos para proteger a los colaboradores de estas organizaciones internacionales que hacen un trabajo importantísimo.

P: ¿Cuál es el objetivo prioritario del Ejército israelí en estos momentos?

R: Nosotros nos planteamos dos objetivos centrales desde el principio: desmantelar Hamás y liberar a nuestros secuestrados.

Hamás busca la destrucción del mundo libre Roni Kaplan Portavoz del Ejército israelí

P: Según algunos líderes mundiales como Macron, es poco factible acabar totalmente con Hamás. ¿Es realista pensar que van a conseguirlo?

R: Hamás busca un nuevo orden mundial de corte islamista radical, buscan la destrucción de este mundo libre. Desmantelar su estructura militar hasta el punto de que no luchen más en las unidades organizativas si es posible.

P: ¿Cómo van a conseguirlo?

R: Hay que acabar con la lucha de guerrillas que hay ahora en el norte, en el centro y en la Franja de Gaza; y cambiar el régimen gubernamental de Hamás en ese punto. Esto segundo se podría lograr más adelante y es un tema más político que militar, pero se podría lograr. Es Hamás quien quiere que la guerra transcurra.

P: ¿Qué posibilidad hay de una posible tregua?

R: Puede haber un alto el fuego el día de hoy, o dentro de un año. Cuando digo un alto el fuego, me refiero a nivel humanitario, en el marco del cual se inundaría realmente Gaza de ayuda por todos lados. Hoy ya está llegando ayuda por aire, por tierra, por mar... Les recuerdo que desde el principio de la guerra han llegado más de 390.000 toneladas.

P: Pero no hay tregua...

R: Un alto el fuego incondicional en este momento por parte de Israel, sin liberar a los secuestrados, equivale a un terrorismo interminable. Hamás está impidiendo un acuerdo para liberar a nuestros secuestrados. Ahora, en el mes del Ramadán, 57.000 musulmanes han rezado en Jerusalén para que haya un acuerdo que de comienzo a un cese del fuego. Pero Hamás busca deliberadamente el sufrimiento de la población civil para despertar misericordia en Occidente y así evitar que Israel los desmantele. Están utilizando a la población civil como un escudo humano.

P: ¿En qué situación se encuentra Israel?

R: Está siendo atacado por siete frentes. Pero es una lucha no solo de Israel, sino del mundo libre. Incluso la de aquellos musulmanes moderados que son la mayoría, contra los islamistas que asesinan en Burkina Faso, en Nigeria, en Sudán y en otras partes del mundo. Los '7 de octubre' que nos sucedieron aquí son eventos que suceden en distintas parte del mundo perpetrados por grupos terroristas como Boko Haram en África. Y lo hacen de forma constante.

P: En España, Pedro Sánchez ha hablado de la posibilidad de reconocer un Estado palestino ¿Qué le parece?

R: Soy un portavoz militar, no me puedo expresar frente a un líder de Gobierno electo por el pueblo como es el presidente español. Pero Israel es un país que ha hecho la paz y ha renunciado a territorios a lo largo de su historia. Es una falta de entendimiento profundo de la realidad.

No hay cosa que más querramos en el mundo que tener paz. No queremos tener más amigos bajo la tierra, en los cementerios israelíes. Pero Hamás no quiere parar la guerra, porque si hubiera paz, no tendrían razón de ser. Cuando el señor Sánchez o nosotros mismos vemos el mundo, entendemos que somos todos distintos y formamos una sociedad multicultural mientras que Hamás busca un mundo dividido por fieles e infieles. Nosotros seríamos los infieles que estamos cerca de ellos. Ustedes, los europeos, serán los siguientes.

P: Si el Estado palestino se deshiciese de Hamás ¿podría convivir con Israel?

R: Es algo que está totalmente alejado de la realidad. La ideología yihadista que quiere terminar con Israel se ha apoderado de la calle palestina, no solamente en la Franja de Gaza, también en la zona de Cisjordania. El Gobierno incita a la violencia contra Israel.

P: ¿Cuándo acabará la guerra?

R: Cuando se derrote al grupo terrorista o por lo menos se debilite hasta tal punto que no tenga más motivaciones para seguir luchando.