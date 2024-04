Por euronews

El diseñador llevaba algún tiempo enfermo y falleció en su casa de Florencia a los 83 años. Las instituciones y la moda recuerdan la historia de Roberto Cavalli

PUBLICIDAD

El diseñador de moda y empresario Roberto Cavalliha fallecido hoy en su domicilio de Florencia a la edad de 83 años. Llevaba algún tiempo enfermo y su salud se había deteriorado mucho en los últimos días. Sus familiares han comunicado su fallecimiento a amigos y conocidos.

Una carrera que supo combinar arte y negocio

Gran talento artístico, pero también emprendedor, Cavalli presentó la primera colección con su propio nombre en 1970, en el Salon du Pret-à-Porter de París. Llevó sus colecciones a las pasarelas de la Sala Bianca del Palazzo Pitti, y después a las de Milán.

En 1972 abrió su primera boutique en Saint-Tropez. Rápidamente se hizo mundialmente famoso, sobre todo por sus looks animalier: no en vano The New York Times le coronó rey de la ropa "animal". También son famosas sus colecciones de vaqueros, así como sus deslumbrantes vestidos para la alfombra roja.

Así como nuevas marcas, como Just Cavalli, lanzada a finales de los 90: ropa de hombre y mujer, pero también accesorios, gafas de sol, relojes, perfumes, ropa interior y trajes de baño. En 2015, el diseñador vendió su histórica residencia a un fondo de inversión, y poco después dejó también el cargo de director creativo de la marca.

Florencia y Milán recuerdan a Cavalli

Alcaldes y presidentes de regiones han despedido con afecto al rey de la ropa suntuosa y llamativa. "Nos enteramos con profundo dolor del fallecimiento del gran diseñador florentino Roberto #Cavalli. Dejó su huella en el lenguaje moderno de la moda italiana. No olvidaremos su genialidad y su amor incondicional por #Florencia. Un abrazo a su familia y amigos'. El alcalde de Florencia , Dario Nardella, escribió esto en X.

"Con profundo dolor y sincero pesar, me entero del fallecimiento de Roberto Cavalli, figura ilustre que llevó la alta costura italiana al mundo, haciendo de la Toscana un punto de referencia indiscutible en el panorama mundial de la moda. Roberto no sólo fue un innovador y un artista del textil, sino también un símbolo de creatividad y habilidad que supo mezclar con audacia los colores de nuestra tierra con las tendencias internacionales". Así se expresó el Presidente de la Región de Toscana, Eugenio Giani.

"Expreso, también en nombre del Consejo Regional de Lombardía, mis condolencias y mi pésame a la familia y a los seres queridos de Roberto Cavalli. Un empresario ganador e innovador en el mundo de la moda que siempre ha hecho de Milán su punto de referencia". Así se expresó el presidente de la Región de Lombardía, Attilio Fontana, al conocer el fallecimiento de Roberto Cavalli.