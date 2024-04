Un muerto y ocho heridos en un ataque a una base militar en Irak

Por Euronews

Una base militar a ochenta kilómetros de Bagdad fue alcanzada. Al menos una persona murió y otras ocho resultaron heridas. Israel no se ha atribuido la responsabilidad del ataque, pero las fuerzas iraquíes han lanzado aviones no tripulados contra Eliat.

Ataque en la noche del viernes al sábado contra la base militar de Kaw, a unos cincuenta kilómetros al sur de Bagdad, Irak. Según la agencia de noticias Shafaq, una persona murió y otras ocho resultaron heridas en el ataque aéreo. Las fuerzas de seguridad iraquíes y las milicias proiraníes operaban en la base.

Por el momento no está claro quién llevó a cabo el ataque. Israel no hizo ninguna declaración, y el Comando Central de EE.UU. (Centcom) escribió en X que no llevó a cabo ninguna operación contra Irak.

La Resistencia Islámica en Irak anunció el sábado por la mañana que había lanzado aviones no tripulados contra "un objetivo vital" en Eliat, en el sur de Israel, en la frontera entre Egipto y Jordania. "El ataque es una respuesta a la violación de la soberanía iraquí por parte del enemigo sionista".