Por Euronews

El supuesto fraude en la compra de mascarillas durante la pandemia que salpica al exministro Ábalos ha golpeado el Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez.

Todas las miradas están puestas en las Cortes Generales este lunes cuando el exasesor del exministro Ábalos, Koldo García, y el exministro de Sanidad, Salvador Illa, comparecen ante las comisiones de las mascarillas en el Senado y el Congreso, respectivamente.

El 'caso Koldo', un escándalo de corrupción por el cobro de comisiones en la compra de mascarillas por parte de un asesor del entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos, ha salpicado el Gobierno socialista de Pedro Sánchez, que pidió la dimisión del ahora exministro en febrero.

Koldo García, imputado en la supuesta trama de corrupción, ha comparecido esta mañana ante la comisión de investigación del Senado, aunque se negó a responder a las preguntas, asegurando que no podía declarar porque se encuentra "en un procedimiento judicial".

Koldo niega su culpabilidad

"Cree el ladrón que todos son de su misma condición. Cuando salga inocente, verá cómo he trabajado toda mi vida y he hecho lo correcto. La Justicia todavía no ha dictaminado", apuntó el exasesor político.

En una entrevista reciente, Koldo aseguró que actuó "con la única intención de ayudar" y negó haber cobrado por la venta de material sanitario.

Koldo García no es el único que comparecerá ante las comisiones de investigación este lunes. Según lo previsto, el exministro de Sanidad, Salvador Illa, declarará en la comisión de investigación del Congreso por la tarde, sobre las 16:00.

La comparecencia de Illa tendrá lugar pocos días antes del arranque de la campaña electoral en Cataluña, donde se ha presentado como candidato socialista. Aparte de su comparecencia este lunes en el Congreso, Illa también acudirá a la comisión de investigación en el Senado el miércoles.

La presidenta del Tribunal de Cuentas defiende los informes

Este lunes también ha acudido a la comisión del Congreso la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano.

Hace dos semanas, Chicano acudió a la Cámara para presentar los resultados de las siete fiscalizaciones que ha llevado a cabo el Tribunal acerca de los contratos de emergencia para la compra de mascarillas y material sanitario en 2020 por diferentes organismos públicos, incluido el Ministerio de Sanidad.

Chicano defendió este lunes que las "deficiencias" que se han detectado en los contratos figuraban en los informes del organismo. "Se intenta decir que estamos dulcificando las cosas, pero es que analizamos contratos en una situación especial, con una legislación que no es especial, sino general y contenida en la ley de contratos", afirmó la presidenta y añadió que "decir que hemos blanqueado irregularidades es poner en cuestión el trabajo de casi 1.000 funcionarios".