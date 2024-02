Por Euronews

La Ejecutiva Federal del partido ha tomado esta decisión tras conocerse las presuntas comisiones ilegales que habría cobrado durante la pandemia su principal asesor.

El exministro socialista José Luis Ábalos tendrá que entregar su acta de diputado en las próximas 24 horas. Es lo que ha decidido este lunes la Ejecutiva del Partido Socialista tras conocerse hace días el 'Caso Koldo', un escándalo de corrupción durante la pandemia en el que está implicado el principal asesor de Ábalos.

Según ha indicado la portavoz de la formación, Esther Peña, también van a "solicitar una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados para analizar la compra de material sanitario desde las administraciones públicas en la época de la pandemia de coronavirus".

Peña ha sido tajante, afirmando que "aquí no caben corruptos". "No nos erigimos en jueces, no somos fiscales, pero sí existe una responsabilidad política", ha argumentado la portavoz.

Es una decisión que la cúpula del partido ha tomado en Ferraz de forma unánime, sin ninguna voz discordante. Pedro Sánchez ya dijo este fin de semana en un acto de partido que sería "implacable" contra la corrupción "caiga quien caiga".

El propio Sánchez llegó al Gobierno tras una moción de censura al entonces presidente, Mariano Rajoy, sostenida en la corrupción del Partido Popular. Por eso mismo, tras conocerse este escándalo en sus propias filas, se ha reafirmado en su compromiso contra estos casos.

Hay que ser "implacable, venga de donde venga y caiga quien caiga", ha dicho el líder de la formación, añadiendo que "el que la hace la paga". No obstante, él no ha estado presente en la reunión de la Ejecutiva que ha terminado con la decisión de forzar la dimisión de Ábalos.

El presidente del Gobierno se encontraba hoy en la inauguración delMobile World Congress de Barcelona y, tras ello, acude a Francia para participar en una conferencia de apoyo a Ucrania en el marco de la guerra.

¿Qué es el 'Caso Koldo' que salpica al exministro socialista José Luis Ábalos?

La Audiencia Nacional está investigando el presunto cobro de comisiones ilegales por parte del principal asesor de José Luis Ábalos cuando este era ministro de Transportes, en la época de la pandemia.

Dicho asesor, Koldo García, llevaba años trabajando con Ábalos, que llegó a ocupar el principal cargo orgánico dentro del propio Partido Socialista.

Las supuestas mordidas las habría cobrado a la hora de asignar contratos para la compra de mascarillas a determinadas empresas. Dada la situación de excepcionalidad que provocó la pandemia, el Gobierno declaró el Estado de Alarma, lo que permitía realizar comprar rápidas de las que se habría aprovechado Koldo.

José Luis Ábalos, "decepcionado" por lo ocurrido

Esta trama de corrupción salpicaría también a varios empresarios e incluso a un Guardia Civil. Se desconoce, por el momento, si el ministro estaba enterado de la presunta actividad delictiva que cometía su mano derecha.

Preguntado por varios periodistas al conocerse la noticia, José Luis Ábalos dijo estar sorprendido por lo ocurrido, muy decepcionado con su colaborador y desmintió tener cualquier tipo de información al respecto.