Por Euronews

Los independentistas catalanes de Junts habían condicionado su apoyo a la ley de amnistía a que se aprobasen las modificaciones que habían presentado.

Los diputados de Junts per Catalunya han tumbado la ley de amnistía este martes después de que una amplia mayoría rechazara previamente las enmiendas presentadas por los independentistas catalanes. La proposición de ley obtuvo 171 votos a favor y 179 en contra.

La ley, que abrió la vía para la investidura de Pedro Sánchez el pasado mes de noviembre, tenía que ser aprobada por mayoría absoluta para salir adelante. Ahora,volverá a la Comisión de Justicia del Congreso que, en el plazo de un mes, tendrá que aprobar un nuevo texto que se someterá a un segundo intento de aprobación en el Congreso.

Un jarro de agua fría

Antes de la votación del texto final, los diputados del PSOE tumbaron las enmiendas de los independentistas, con las que Junts pretendió sacar el terrorismo de la ley.

"Una amnistía selectiva y en diferido no es lo que acordamos", dijo la diputada de Junts, Míriam Nogueras, durante el intenso debate en el hemiciclo. "No son terroristas", apuntó y dejó claro que su partido no está de acuerdo con el texto actual.

El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha tachado de "vergüenza nacional" la ley y aseguró este martes que es "un pago para que Sánchez siga siendo presidente".