La Ley de Amnistía, que deberá pasar ahora por el Senado, entrará previsiblemente en vigor a finales de mayo, coincidiendo con la convocatoria anticipada de elecciones en Cataluña

El Congreso de los diputados aprobó finalmente este jueves la Ley de Amnistía para los encausados el proceso independentista de Cataluña; esta vez con los cambios necesarios para incluir algunos tipos de terrorismo y permitir el regreso a España del expresident Carles Puigdemont, investigado por estas causas en el Tribunal Supremo.

"El primero de los cambios es la variación que ha habido del concepto de terrorismo para amnistiar el terrorismo digamos de baja intensidad. Entonces siempre y cuando no haya una vulneración directa de derechos fundamentales y no haya situaciones graves, se puede entender que este terrorismo es de baja intensidad, cosa que nuestro Código Penal no diferencia", explicó Rafael Murillo Ferrer, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de San Pablo.

También quedan amnistiados los delitos de traición y los de malversación de caudales públicos, siempre y cuando no haya enriquecimiento personal y se amplía el periodo amnistiable, que será a partir del 1 de noviembre del 2011 en lugar del 1 de enero de 2012.

La ley de amnistía pretendía ser la norma que diera estabilidad al gobierno en minoría de Pedro Sánchez y sirviera para pasar página en el conflicto desatado por el desafío separatista, pero la convocatoria de elecciones anticipadas en Cataluña para el 12 de mayo ha situado a la ley de amnistía, más que en el punto final, en el punto de partida de la campaña electoral de los partidos separatistas.

"El principal mensaje que van a transmitir los dos partidos -Junts y Esquerra Republicana- es que la amnistía es sólo un estadio intermedio, que no van a conformarse con ella y que simplemente ha sido un medio para conseguir sus principales reivindicaciones que es principalmente la autodeterminación", aseguró Antonio Manuel Álvarez García, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM).

Pugna por la hegemonía soberanista

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés convocó elecciones anticipadas para el 12 de mayo aprovechando la debilidad del partido socialista, salpicado por el caso Koldo, y de Junts, que aún no había designado a un candidato para los comicios que debían de celebrarse en 2025.

Sin embargo, el secretario general de Junts per Cataluña, Jordi Turull, adelantó que su formación no descarta designar como candidato a la Generalitat al expresidente autoexiliado en Bélgica, y acusó a Aragonés de adelantar los comicios para evitar enfrentarse a Puigdemont.

El propio Carles Puigdemont aseguró en el Parlamento Europeo, del que es miembro desde 2020, que estaría encantado de poder asistir a la investidura.

"Es evidente que con el calendario que propone yo podré estar presente —y me haría mucha ilusión estar presente— en el debate de investidura en el Parlament de Cataluña, más de seis años y cuatro meses después de mantener la presidencia", aseguró el líder catalán.

Plazos de aplicación de la ley

Tras su aprobación este jueves en el Congreso, la ley de amnistía pasará después al Senado, donde la oposición del Partido Popular podría dilatar su tramitación por un plazo de dos meses, por lo que su entrada en vigor se produciría casi simultáneamente a la cita electoral catalana.

Incluso con la ley de amnistía en la mano, apuntó el profesor de Derecho Constitucional, el futuro de Puigdemont sigue siendo incierto.

"Habrá jueces que la apliquen directamente al caso, otros podrán recurrir a otro tribunal preguntando si esto se puede aplicar o no, incluso llegar al Tribunal Europeo con una cuestión prejudicial, y habrá otros que entenderán que no es aplicable al caso concreto. Yo creo que el Tribunal Supremo puede seguir adelante investigando el tema del hecho terrorista de Puigdemont", afirmó el profesor Murillo..

Sánchez pone en pausa los presupuestos

Mientras los partidos catalanes pugnan por hacerse con la hegemonía del independentismo, Pedro Sánchez espera que la división del independentismo beneficie al candidato del partido socialista Salvador Illa, que ha sido el máximo beneficiario de la estrategia de reconciliación desplegada por el presidente del Gobierno en Cataluña.

El líder de Partido Socialista de Cataluña, Salvador Illa, ya resultó ganador en los anteriores comicios ha logrado aumentar sus apoyos en la Comunidad Autónoma desde las pasadas elecciones de 2021.

En las generales del 23 de julio, el Partido Socialista fue la fuerza más votada en Cataluña con cerca de 35% de los sufragios. La suma de los partidos independentistas -ERC, Junts, la CUP y el PDECat- representó sólo el 28% de los votos.

Pedro Sánchez ha puesto en pausa la negociación de los presupuestos generales del Estado ala espera de los resultados electorales del 12 de mayo. La posible pérdida de la Generalitat por parte del independentismo catalán puede abrir una nueva etapa en las relaciones entre España y Cataluña.

Sea cual sea el resultado, la victoria o la derrota del independentismo tendrá consecuencias imprevisibles en el Congreso de los diputados y en el futuro de Pedro Sánchez.