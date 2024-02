Dos denuncias presentadas el año pasado abarcan varios nombramientos, alegando irregularidades en la preselección, parcialidad, nepotismo y corrupción.

La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) ha recibido dos denuncias de fraude en la contratación de personal en la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE (EUIPO), con sede en Alicante, según han revelado a 'Euronews' dos fuentes conocedoras de las denuncias y de los documentos relacionados.

Las dos denuncias se presentaron en el último año y se refieren a varios procesos de contratación y selección. En ellas se alegan frecuentes irregularidades en el trabajo de los comités de preselección, con el fin de presentar candidatos únicos a la selección o favorecer a candidatosconcretos.

Hay implicadas autoridades municipales locales de la EUIPO en Alicante

En dos de los procesos de contratación objeto de las denuncias, se alegan prácticas fraudulentas en las que están implicadas autoridades municipales locales de los locales de la EUIPO en Alicante. Se formulan dos denuncias de nepotismo en relación con la contratación.

Las denuncias incluyen críticas a los frecuentes nombramientos de personal directivo de la EUIPO procedente del Consejo de Administración y del Comité Presupuestario (CBP) de la agencia, y alegaciones de que el personal implicado en los procesos de nombramiento se vio gravemente influenciado.

Las denuncias alegan que el comportamiento constituye fraude en la medida en que los puestos de trabajo aseguraban injustamente un beneficio financiero para los beneficiarios.

La oficina se encarga de patentes y registros de marcas

La EUIPO, creada hace unos 30 años en España, es responsable del registro de las marcas de la UE y los dibujos y modelos comunitarios, dos derechos de propiedad intelectual reconocidos en el bloque. Cada año registra unas 135.000 marcas de la UE y unos 100.000 dibujos y modelos.

Es probable que la oficina obtenga nuevas competencias en virtud de las normas propuestas que afectan a las denominadas Patentes Esenciales Estándar (SEP), presentadas por la Comisión Europea en abril del año pasado, con el objetivo de armonizar los enfoques fragmentados de la aplicación de licencias de patentes en toda la UE.

Según estos planes, la EUIPO albergará un centro de competencia para administrar bases de datos, un registro de SEP y supervisar el arbitraje de litigios relacionados con la concesión de licencias de SEP.

Más de 1.000 empleados

La EUIPO, que cuenta con unos 1.100 empleados, no está sujeta al control de la comisión presupuestaria del Parlamento Europeo ni de la Comisión, ya que se autofinancia totalmente mediante las tasas de registro. Su Comité Presupuestario interno es la autoridad presupuestaria de la oficina. Su presupuesto anual en 2023 rondaba los 456 millones de euros.

Aparte de las quejas, el Servicio Jurídico del Parlamento Europeo abordó los procedimientos de selección de la EUIPO para su dirección ejecutiva en un dictamen de 2020, en el que consideraba que el consejo de administración debería proponer más de un candidato para su aprobación por los Estados miembros de la UE con el fin de no limitar el poder de decisión de los países.

El 1 de octubre de 2023, João Negrão, de Portugal, asumió el cargo de director ejecutivo (DE) de la EUIPO, sucediendo a Christian Archambeau, de nacionalidad belga, en el cargo desde 2018.

En respuesta a una pregunta del Parlamento Europeo sobre el proceso de selección del DE el año pasado, el Comisario de Industria de la UE, Thierry Breton, señaló que se había preseleccionado a más de un candidato, y dijo que los dos puestos del Consejo de Administración del Ejecutivo de la UE, así como un puesto de observador en el Subcomité Preparatorio de la EUIPO, habían contribuido a garantizar un procedimiento abierto y transparente.

Recomendaciones

La OLAF, creada por mandato de la UE con el objetivo de proteger los intereses financieros del bloque, sólo puede emitir recomendaciones en los casos en que investiga a raíz de denuncias, y cuando sus investigaciones detectan realmente un fraude. Corresponde entonces a la Comisión o a las autoridades nacionales tomar las medidas oportunas.

En 2022, la OLAF concluyó más de 250 casos y recomendó la recuperación de más de 426 millones de euros al presupuesto de la UE procedentes de fraudes e irregularidades, según muestra su informe anual. También investigó sospechas de mala conducta por parte de personal y miembros de las instituciones de la UE.

"No tenemos ningún comentario que hacer", dice un comunicado de la oficina de prensa de la OLAF. "Como norma general, la OLAF no puede confirmar, negar o comentar las denuncias que pueda o no haber recibido ni los casos que pueda o no estar tratando", decía el comunicado, añadiendo: "Esto se hace para proteger la confidencialidad de las posibles denuncias, investigaciones o procedimientos judiciales subsiguientes, así como para garantizar el respeto de los datos personales y los derechos procesales".

"Los procedimientos de selección en la EUIPO son abiertos, justos y transparentes"

Una declaración del portavoz de la EUIPO, dijo que la agencia no tenía conocimiento de ninguna queja de la OLAF.

"Todos los procedimientos de selección en la EUIPO son abiertos, justos y transparentes y se rigen por el Estatuto de los funcionarios, el Régimen aplicable a otros agentes de la UE y las normas de desarrollo pertinentes, adoptados previo acuerdo de la Comisión y alineados con todas las demás agencias de la UE, y están sujetos a control judicial", decía la declaración.

El comunicado de la EUIPO afirma que el Tribunal de Justicia de la UE, que es la institución competente para controlar las decisiones de la EUIPO, "no ha planteado ninguna irregularidad ni ha anulado ningún procedimiento de selección de la EUIPO, por lo que refutamos cualquier acusación falsa sin fundamento", y añade que "todo el mundo tiene derecho a quejarse, pero eso no significa que todo el mundo tenga razón".La Comisión Europea no respondi****ó a una solicitud de comentarios.