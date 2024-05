Por Euronews con AP

La protesta propalestina que paralizó la Universidad de Columbia terminó de manera dramática el martes por la noche, cuando agentes de Policía equipados con escudos antidisturbios irrumpieron en el edificio ocupado por manifestantes y detuvieron a decenas de personas.

Según un comunicado emitido por un portavoz de Columbia, agentes de la Policía de la ciudad de Nueva York ingresaron al campus después de que la universidad solicitara ayuda. Un campamento de tiendas de campaña en los terrenos de la escuela para protestar por la guerra en Gaza fue dispersado, junto con la sala Hamilton Hall, donde un grupo de policías usó una escalera para subir por una ventana del segundo piso. Los manifestantes habían tomado la sala unas 20 horas antes.

“Después de enterarnos de la noche a la mañana que Hamilton Hall había sido ocupado, destrozado y bloqueado, no nos quedó otra opción”, declaró la universidad. “La decisión de contactar con la Policía de Nueva York fue en respuesta a las acciones de los manifestantes, no a la causa que defienden. Hemos dejado claro que la vida en el campus no puede verse interrumpida indefinidamente por manifestantes que violan las normas y la ley”.

El portavoz de la Policía de Nueva York, Carlos Nieves, dijo que no tenía constancia de que hubiera ningún herido. Los arrestos se produjeron después de que los manifestantes ignoraran un ultimátum anterior que les instaba a abandonar el campamento el lunes o ser suspendidos, mientras otras universidades intensificaban sus esfuerzos para poner fin a manifestaciones inspiradas en las de Columbia.

Protestas en otras universidades

A poca distancia, en el City College de Nueva York, los manifestantes se enfrentaban a la Policía por fuera de la puerta principal de la universidad pública. Un vídeo publicado en redes sociales por reporteros en el lugar de los hechos el martes por la noche mostró a los agentes arrojando al suelo a algunas personas y empujando a otras mientras dispersaban a la gente de la calle y las aceras. Muchos manifestantes detenidos fueron trasladados en autobuses urbanos.

El centro universitario, parte del sistema de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, ha sido escenario de un campamento de protesta desde el jueves. Después de que la Policía llegara al campus el martes, los agentes bajaron una bandera palestina sobre el asta de la del City College, y la arrojaron al suelo antes de izar una estadounidense.

La Policía ha recorrido otros campus de Estados Unidosdurante las últimas dos semanas, lo que ha provocado enfrentamientos y más de 1.000 arrestos. En casos más raros, los dirigentes universitarios y los líderes de las protestas llegaron a acuerdos para restringir las perturbaciones de la vida en el campus y de las próximas ceremonias de graduación.

Las protestas nacionales en universidades comenzaron en Columbia en respuesta a la ofensiva de Israel en Gaza, que se ha cobrado la vida de más de 34.000 palestinos. Los organizadores de las protestas, algunos de los cuales son judíos, dicen que se trata de un movimiento pacífico destinado a defender los derechos de los palestinos y protestar contra la guerra.

La presencia policial en Columbia se mantendrá hasta el fin de los eventos de graduación

La acción policial de Columbia ocurrió en el 56 aniversario de una medida similar para sofocar una ocupación de Hamilton Hall por parte de estudiantes que protestaban contra el racismo y la guerra de Vietnam.

El Departamento de Policía había dicho en un primer momento el momento que los agentes no entrarían al recinto sin la solicitud de la administración de la universidad o una emergencia inminente. Ahora, las fuerzas del orden permanecerán allí hasta el 17 de mayo, cuando finalicen los eventos de graduación de la universidad.