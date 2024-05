Por Euronews con FIJ

Se trata de la primera vez en la historia que el Grand Slam de Judo se celebra en Tayikistán. Baasankhuu Bavuudork, Muhammadsoleh Quvatov y Fabienne Kocher entre los ganadores.

PUBLICIDAD

Antes de que comenzara la primera jornada del Judo World Tour en Dusambé (Tayikistán), el doble campeón olímpico y triple campeón mundial Shohei Ono estuvo presente y organizó una firma de autógrafos para todos sus seguidores.

La primera en subir al podio fue Baasankhuu Bavuudork, que se impuso en la categoría de menos de 48 kg. La competición contra su oponente requirió de un gran esfuerzo físico.

Pero todo esfuerzo tiene su recompensa, por eso, tras su brillante técnica, el director general de Selerys le entregó su medalla de oro, llegando a la cima del palmarés del Judo World Tour.

En la categoría de menos de 60 kilos, el tayiko Muhammadsoleh Quvatov consiguió la medalla de oro para su país con un fantástico ippon. El público estalló de orgullo y emoción.

Los atletas locales debutaron con arranque brillante en la competición y el público no dejó de animarles con gran entusiasmo. El presidente de la Federación de Judo de Tayikistán, Ismoil Mahmadzoir, entregó las medallas.

Me ha gustado cómo el público me animaba con entusiasmo Muhammadsoleh Quvatov Judoca

"El ambiente de hoy ha sido muy bueno, me ha gustado cómo el público me animaba con entusiasmo, me ha gustado tanto que quería ganar la medalla para ellos", declaró Quvatov.

En la categoría de menos de 52 kilos, Binta Ndiaye y Fabienne Kocher llegaron a la final. Kocher se hizo con la medalla de oro tras un combate realmente reñido. Su experiencia fue su mejor aliada. El Director de Arbitraje de la Federación Internacional de Judo, Ki-Young Jeon, le dio la medalla.

Desde la primera ronda la gente nos aminaba, ha sido increíble Fabienne Kocher Judoca

"El ambiente que se ha vivido hoy en el pabellón ha sido increíble**, ya desde la primera ronda la gente nos aminaba**, ha sido increíble, nos han dado mucha energía durante todo el día", declaró Kocher.

En menos de 66 kilos hubo de nuevo un favorito local, ya que Obid Dzhebov se enfrentó al turkmeno Serdar Rahimov. Este segundo acabó llevándose el oro tras un duro combate. El Director General de TCELL, Ozodkhon Davlatshoev, hizo entrega de las medallas.

En menos de 57 kilos, Jessica Klimkait subió a lo más alto del podio tras ganar por los pelos. El Director deportivo de la Federación Internacional de Judo, Michael Tamura, entregó las medallas. Estos son los resultados de la primera jornada.