Por Liv Stroud

Nuevos datos revelan que los ataques contra políticos de Los Verdes casi se han triplicado en los últimos cinco años, mientras que la violencia contra políticos de la extrema derecha alemana ha disminuido en torno al 20%.

Alemania está en plena campaña electoral para las próximas elecciones europeas, pero se ha visto ensombrecida por los recientes ataques a varios políticos. La violencia ha avivado el debate sobre las repercusiones democráticas de este tipo de ataques. ¿Podría estar en riesgo la democracia?

El mes pasado, el político Matthias Ecke, del Partido Socialdemócrata (SPD), pasó varios días en el hospital tras recibir una paliza mientras colgaba carteles de campaña. Los políticos de Los Verdes también han sufrido un reciente repunte de las amenazas. La candidata de Los Verdes, Yvonne Mosler, fue escupida y amenazada la semana pasada mientras hacía campaña.

Dice que ha notado cómo ha cambiado últimamente la actitud hacia los políticos. "Ya no ocurre como antes, cuando la gente se limitaba a decir "no, no me interesa", sino que ahora se repiten las agresiones verbales. Hay insultos, comentarios estúpidos, y no sólo desinterés, sino agresión abierta".

Dice que, aunque la situación la ha afectado, seguirá haciendo campaña, quizá en grupos de tres o cuatro.

"Pensaremos muy detenidamente cómo y dónde hacemos campaña. Y eso es triste. Es cierto que decimos, vale, simplemente hay ciertas calles o zonas que nos parecen demasiado peligrosas, donde, por ejemplo, ya no hacemos campaña puerta a puerta en absoluto, o donde sólo podemos ir en grupos muy grandes. Y eso es realmente lamentable".

No sólo son ataques violentos

Mosler afirma que la violencia no es sólo física, sino también contra la propiedad, y añade que en su circunscripción "más de la mitad de los carteles han sido destruidos una semana después de colocarlos, y creo que aquí no hay absolutamente ninguna sensación de delito, de que realmente se trata de una injerencia en el proceso democrático".

La eurodiputada pide que se agilicen los procedimientos en estos casos y, en particular, en el suyo, ya que los autores siguen en libertad y es posible que no sean procesados hasta que termine la campaña electoral.

"Democracia significa que los ciudadanos puedan elegir entre diferentes partidos y que éstos tengan la oportunidad de presentarse ante los ciudadanos. Y la democracia alcanza sus límites cuando se topa con la violencia", afirma.

Los políticos verdes son a menudo el objetivo del odio y la agitación en el Internet, y piensan seguir denunciando estos actos a las autoridades. En 2023, Los Verdes alemanes denunciaron 947 delitos de insultos, frente a los 391 del año anterior.

Pero el partido Alternativa para Alemania (o AfD, por sus siglas en alemán) es el que experimenta más violencia física. En 2023, el partido sufrió 86 agresiones violentas, frente a las 62 de Los Verdes.

La diputada de AfD, Beatrix von Storch, dijo que la violencia es algo que su formación política sufre "a diario."

La violencia contra políticos de AfD "se acepta"

"Nos pasa a todos. Nos puede pasar a todos. Y esta es una historia continua desde hace años. Así que no sólo ha ocurrido recientemente, sino también hace años. Por mi parte, también he sufrido agresiones físicas. Me han quemado el coche", añadió Von Storch.

La política dijo que los miembros del partido AfD no se sienten apoyados cuando hablan de los ataques violentos o las amenazas que sufren, y asegura que "la violencia contra el partido está aceptada".

"Nos está pasando todo el tiempo y la gente no le presta atención. Y creo que si de verdad estás dentro y te preocupas por la democracia, deberías ocuparte de la violencia contra los políticos, no importa si es contra un miembro de Alternativa para Alemania o del SPD".

La parlamentaria también advirtió de que la violencia contra los políticos es un peligro para la democracia, independientemente de la ideología, y condenó el ataque contra el político del SPD Ecke, pero también señaló que el político "estaba colocando carteles solo".

"Nosotros nunca saldríamos a pegar carteles solos", dijo Von Storch.