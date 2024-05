Los ciudadanos eslovacos recaudan millones de euros para Ucrania

Por Euronews

La iniciativa conocida como 'Munición para Ucrania' ha logrado reunir más de cuatro millones de euros. Una cantidad destinada a suministrar armas a Ucrania.

PUBLICIDAD

Ciudadanos eslovacos han recaudado millones de euros para el Ejército ucraniano a pesar de la postura prorrusa de su Gobierno. La iniciativa conocida como 'Munición para Ucrania' ha logrado reunir más de cuatro millones de euros. Una cantidad destinada a suministrar armas a Ucrania. Algo que comparten muchos de los implicados en el programa es que no están de acuerdo con la política de su Gobierno hacia Ucrania.

"En algunas entrevistas, nuestro Gobierno ironiza sobre nuestra iniciativa, diciendo que esto no es casi nada. Ellos son los dirigentes oficiales de este país. Así que, los respetamos. Sin embargo, vivimos en una democracia, y nos tomamos esto como un 'todo'. El Gobierno no está dispuesto a ayudar, pero la gente que vive en Eslovaquia quiere ayudar", declara Lucia Štasselová, concejala en Bratislava y organizadora de la iniciativa 'Munición para Ucrania'.

El periodista y escritor eslovaco, Martin Šimečka, también participó en la recaudación de fondos. Asegura que donar es una forma estupenda de que los civiles ayuden de verdad.

"La gente está disgustada con el Gobierno. Así que, para ellos era una forma de tener voz y dinero, y de demostrar que estamos aquí y que no estamos de acuerdo con el Gobierno. Por el contrario, si el Gobierno fuera proucraniano, no tendría sentido recaudar dinero de la gente. Aunque alguien lo hubiera intentado, no habría tenido tanto éxito", afirma Martin M. Šimečka.

"El ministro eslovaco de Asuntos Exteriores, Juraj Blanár, declaró a finales de marzo que Eslovaquia no enviaría armas a Ucrania, porque no hay solución militar a la guerra. Según los organizadores de la iniciativa de donar dinero para la compra de munición, muchos eslovacos piensan que la postura prorrusa del Gobierno es una vergüenza. Por eso, muchos de ellos apoyan el proyecto", concluye la periodista de Euronews, Rita Kónya.