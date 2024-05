Por Euronews

La votación en la Asamblea General, compuesta por 193 miembros, registró 84 votos a favor, 19 en contra, y la abstención de 68 naciones. Esto es reflejo de la preocupación de muchos países por el impacto de la votación en los esfuerzos que se llevan a cabo para la reconciliación en un país dividido.

La Organización de las Naciones Unidas aprobó este jueves una resolución por la que se establece un día anual para recordar el genocidio de más de 8.000 musulmanes bosnios cometido en 1995 por ciudadanos serbios de Bosnia-Herzegovina. Una medida a la que se oponen vehementemente los serbios, que temen que se les tache a todos de partidarios de la masiva matanza.

La resolución ha designado el 11 de julio como "Día Internacional de Reflexión y Recordatorio del Genocidio de Srebrenica de 1995", que se celebrará anualmente. La resolución, promovida por Alemania y Ruanda, no menciona a los serbios como culpables, pero eso no ha impedido la intensa campaña de presión a favor del 'no' por parte del presidente serbobosnio, Milorad Dodik, y del populista presidente de la vecina Serbia, Aleksandar Vučić.

El 11 de julio de 1995, los serbobosnios invadieron una zona de seguridad protegida por la ONU en Srebrenica. Allí, separaron al menos a 8.000 hombres y niños bosnios musulmanes, de sus esposas, madres y hermanas, y los mataron. Los que intentaron escapar fueron perseguidos por los bosques y las montañas que rodeaban la ciudad. Las matanzas de Srebrenica fueron un sangriento clímax de la guerra de Bosnia, entre 1992 y 1995, que se produjo después de que la desintegración de la entonces nación de Yugoslavia desatara pasiones nacionalistas y ambiciones territoriales que enfrentaron a los serbobosnios con las otras dos principales poblaciones étnicas del país, los croatas y los bosnios musulmanes.