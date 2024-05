Por Euronews con AP

La ONU calcula que unas 900.000 personas han huido de la ciudad desde el comienzo de la "limitada" operación militar israelí.

Los palestinos de Jabalia han comenzado a buscar sus pertenencias entre los escombros del campo de refugiados después de que el Ejército israelí se retirara de la zona tras una operación de tres semanas.

El campo de refugiados más grande de Gaza, que antes fue el hogar de más de 100.000 personas, ha sido prácticamente destruido en una misión de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) para eliminar las posiciones del grupo terrorista Hamás.

El Ministerio de Salud de Gaza dice que 53 palestinos murieron y otros 357 resultaron heridos en combates en toda la Franja en las últimas 24 horas. La ayuda volvió a caer por vía aérea en Gaza el jueves y la gente se apresuró a llegar a las zonas de aterrizaje para intentar acceder a alimentos y otros suministros.

Las limitaciones de acceso obstaculizan la llegada de la ayuda

En una rueda de prensa en Nueva York, el portavoz del secretario general de la ONU hizo una evaluación sombría de la situación humanitaria en Gaza.

"La intensificación de las hostilidades y las graves limitaciones de acceso siguen obstaculizando las operaciones de ayuda en Gaza en un momento en el que cientos de miles de personas necesitan ayuda para salvar vidas", afirmó Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general.

Pero la Administración de Biden insiste en que la acción militar de Israel en Rafah no es la operación principal que los funcionarios han estado amenazando durante semanas.

"Hemos sido claros acerca de lo que esto no es, que no es una operación militar importante. No voy a clasificarla en una categoría u otra. Obviamente, esta es una situación muy dinámica y fluida. Vamos a seguir consultando con nuestros socios en Israel y comprometernos en estos temas", dijo Vedant Patel, portavoz adjunto principal del Departamento de Estado.

Mientras tanto, las familias palestinas siguen huyendo de la ciudad sureña de Rafah en busca de zonas más seguras en otras partes del enclave.

"Es la cuarta o quinta vez que nos mudamos. Yo vine de Tuffah, luego huimos a Serat, luego a Deir Al Balah y luego a Rafah. Y ahora tenemos que regresar a Deir Al Balah", dijo un gazatí.

La ONU estima que alrededor de 900.000 personas han huido de la ciudad desde el inicio de la operación militar "limitada" de Israel.